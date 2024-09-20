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Almanya’da ev fiyatları 2 yılın sonunda arttı

Almanya'da konut fiyatları ikinci çeyrekte iki yıl sonra ilk kez dönemsel bazda arttı.

Haber Merkezi
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Almanya’da ev fiyatları 2 yılın sonunda arttı
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Almanya'da konut fiyatları 2024 yılının ikinci çeyrek döneminde, 2022 yılının ikinci çeyrek döneminden bu yana ilk kez dönemsel olarak artış gösterdi.

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, konut fiyatları ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Böylece iki yılın ardından ilk kez dönemsel bazda artış yaşandı.

Fiyatlarda yılın ilk çeyreğinde dönemsel olarak yüzde 1,1 düşüş yaşanmıştı.

Aynı dönemde yıllık bazda düşüş yüzde 2,6 oldu ve bir önceki dönemde görülen yüzde 5,7 düşüşün ardından bir miktar toparlandı.

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