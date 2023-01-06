Bakan Kurum: Kredi kampanyasının ikinci el konutları da kapsaması için çalışılıyor

Hüseyin GÖKÇE

ANTALYA - Antalya’da 2021 yılında yaşanan yangın felaketinden etkilenen vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutları yerinde inceleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, indirimli konut kredi kampanyasıyla ilgili önemli bir bilgi verdi.

EKONOMİ’nin kampanyanın ikinci el konutlar için de geçerli olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine Bakan Kurum, “Vade oranları yeni konutlar için, ikinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmesi için çalışmaları da yapacağız. Biz bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz” dedi.

Antalya’da 2021 yılında yaşanan yangın felaketinin ardından TOKİ tarafından Manavgat ve Akseki’de yapılan 427 konut, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edilecek. 469 konut ve 600 ahırın ise yapımı sürüyor.

Tören öncesinde afetin yaşandığı bölgede incelemede bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, insanlık tarihinin en büyük krizlerinden olan iklim değişikliğinin en çok etkilediği illerden birisinin Antalya olduğunu söyledi.

Bunun en somut örneğinin 1.5 yıl önce Antalya’da yaşanan yangın felaketinde görüldüğünü ifade eden Kurum, iklim değişikliğinin ağır faturalarından birisinin yaşandığını dile getirdi. Yangının başladığı ilk andan itibaren devletin burada olduğunu vurgulayan Kurum, “Afetin hemen ardından hayatı ivedi bir şekilde normale döndürmek için vatandaşlarımızla istişare ederek yeniden imar ve ihya projelerimizi başlattık” dedi.

Evi yanan aileler için yapımı tamamlanan 427 konutun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle yarın teslim edileceğini dile getiren Murat Kurum, “Yangından etkilenen tüm bölgelerimizde; Alanya, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş’ta 469 konutumuz ve 600 ahırımızın da yapımını hızla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekolojik restorasyon sürüyor

Bölgede sadece yeni yuva inşa etmediklerini, yanı sıra başlatılan ekolojik restorasyon ve rehabilitasyon çalışlarına devam ettiklerini belirten Kurum,

“Bilim insanlarımız öncülüğünde sürdürdüğümüz bu çalışmayla doğal yaşamı eskisi gibi canlandıracağız. Bugün, ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde, çevre-insan-doğa merkezli şehircilik hassasiyetimizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bakanlığın faaliyetlerinden de bahseden Bakan Kurum, Antalya’ya son 20 yılda 32.5 milyar liralık yatırım yapıldığını anlattı. Kurum, yangın afetinde ise 1.5 milyar lira yatırım değerine sahip 900 sosyal konut, 469 köy evi ve 600 ahır yapıldığı bilgisini verdi.

467 millet bahçesinin 164’ü teslim edildi

“81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi” projesi kapsamında 467 millet bahçesi yapılacağını söyleyen Kurum, bunların 164’ünü tamamlanarak hizmete alındığını dile getirdi.

Antalya’da İlk Evim projesi kapsamında toplam 7bin 157 konut inşa edileceğini dile getiren Kurum, 10 bini merkezde olmak üzere 23 bin altyapısı hazır arsanın da hizmete sunulacağını kaydetti.

İller Bankası’nın da 81 ilde yerel yönetimlere desteği sürdürdüğünü vurgulayan Murat Kurum, “Antalya’mızın değerine değer katan ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren; atık sudan içme suyuna kadar toplam yatırım değeri 8.6 milyar lira olan 192 yatırımı tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk.

Ayrıca 935 milyon liralık içerisinde Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Yapımı, ASAT Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark yapımı, Kültür Salonları ve hizmet birimleri ve toptancı hal kompleksinin, ASAT kanalizasyon inşaatları, Alanya ilave içme suyu inşaatı ve güneş enerjisi santrali olmak üzere 11 eserimizi tamamlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Murat Kurum’un verdiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Antalya’daki toplu açılış töreni kapsamında 222 sosyal konuttan millet bahçesine, güneş enerjisi santralinden ticaret merkezine, katlı otoparktan toptancı haline, bisiklet yolundan içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarına, atıksu arıtma tesislerinden kapalı hayvan pazarına kadar 2.5 milyar liralık 32 yapıyı hizmete alacak.