Ege’de dev arsa satışta: 200 futbol sahası büyüklüğünde

Yapılan araştırmalara göre, yatırımcıların %92’si arsayı, gayrimenkul yatırımı olarak en kârlı seçenek olarak görürken, %80’den fazlası bir sonraki yatırımlarında tekrar arsa yatırımına yönelmeyi tercih ediyor.

Kuşadası ve Didim gibi turistik lokasyonlarla dikkat çeken Aydın, aynı zamanda tarım, turizm ve eğitim alanlarında da önemli yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son on yılda 300 binden fazla gayrimenkul satışının gerçekleştiği Aydın’da yıllık ortalama 28-35 bin bandında konut satışı gerçekleşiyor.

İlçe bazında incelendiğinde, Kuşadası ve Didim gibi sevilen turizm destinasyonlarının ardından Söke, Nazilli ve Efeler gibi lokasyonlar konut ve arsa yatırımında öne çıkıyor. Eğitim, sağlık, turizm, perakende gibi diğer sektörlerdeki yatırımların da küçük ilçelere göre daha fazla olmasının etkisi, bölgenin gelişiminde son derece etkili.

Söke, sunduğu stratejik konum ve yaşam kalitesiyle gayrimenkul piyasasında parlayan bir yıldız konumunda. Söke hem tarım hem de turizm sektörüyle ekonomik canlılığını sürdürürken, büyük şehirlere, merkezi ulaşım akslarına ve tatil bölgelerine yakınlığıyla dikkat çekiyor. Kuşadası'na 15 dk, Didim'e 40 dkmesafede bulunması, bölgeyi yaşam ve yatırım için avantajlı kılıyor.

Söke, son yıllarda gayrimenkul yatırımcılarının radarına girmiş durumda. Bölgenin artan yatırım potansiyelini öne çıkaran Bence Arsa, Söke'de hem yaşam hem de yatırım için benzersiz olanaklar sunuyor. Münhasır tapulu, 2 kat imar izinli ve ikiz villa yapımına uygun olarak tasarlanan ilk etapta bulunan arsaların %90’ının satışı tamamlandı. 450 dönüm büyüklüğünde yeni satışa sunulan ikinci etap ise yeni alıcıları ile buluşmayı bekliyor.

Bence Arsa, Söke merkeze sadece 5 dk, Kuşadası'na 15 dk ve Aydın şehir merkezine ise 30 dkuzaklıktaki cazip konumuyla, doğayla iç içe, oksijeni bol bir lokasyonda yer alıyor. Bu konumuyla hem Kuşadası'nın hem de Didim'in güzelliklerinden ve turistik aktivitelerinden kolaylıkla faydalanılabilecek bir yapıda. Bölgede bulunan Bafa Gölü ve Priene Antik Kenti gibi önemli turistik yerler ile projenin yanı başındaki Novada Alışveriş Merkezi gibi sosyal alanlar hem yerli hem yabancı turist çekerek Söke’nin hızlı gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

%50 peşinat ile 24 ay esnek ödeme planı

%50 peşinat ve 24 ay vade fırsatıyla satışa sunulan Bence Arsa, yatırımcılara uygun ödeme planlarıyla ulaşılabilir bir yatırım imkânı sunuyor. Nakit alımlarda hemen tapu avantajı sağlanırken, tüm idari izin ve ruhsat süreçleri tamamlanan arsalar sayesinde yatırımcılar inşaat sürecine vakit kaybetmeden güvenle başlayabiliyor.

375 metrekare büyüklüğündeki arsa, 1.350.000 TL toplam satış bedeliyle sunuluyor. %50 peşinatla 675 bin TL ödeyen yatırımcılar, kalan tutarı 24 ay boyunca aylık 28.125 TL taksitlerle tamamlama imkânına sahip.575 metrekarelik arsalar ise 2.070.000 TL’den satışa çıkarken, 1.035.000 TL peşinatla başlayan alımlarda aylık 43.125 TL taksitlerle ödeme yapılabiliyor.

750 metrekarelik arsalarda toplam fiyat 2.625.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seçenekte 1.312.000 TL peşinat ödeyen yatırımcılar, 24 ay boyunca aylık 54.690 TL ödeme planından yararlanabiliyor.Daha büyük bir yatırım yapmak isteyenler için 1.150 metrekarelik arsa seçeneği de sunuluyor. Bu arsa tipi 3.990.000 TL fiyatla satışa çıkarken, %50 peşinatla 1.995.000 TL ödeyen yatırımcılar, kalan tutarı 83.121 TL’lik 24 aylık eşit taksitlerle tamamlama fırsatına sahip.

Tüm bu avantajlarla birlikte, villa imarlı, resmi altyapı süreçleri tamamlanmış arsalar; Ege’nin yükselen değeri Söke’de, doğayla iç içe, güvenli ve kazançlı bir gelecek için yatırımcısını bekliyor.

Bence Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Nur Akay, projenin geleceğine dair şu bilgileri verdi:

"Arsa, gelişmekte olan bölgelerde de yüksek getiri sağlayan bir yatırım alanı haline geldi. Bunun ardında yatan çok sayıda sebep var. Konuta erişim; arzın azalması, inşaat maliyetleri ve kredi oranları gibi faktörler nedeniyle zorlaşırken, konut piyasasında en dikkat çekici eğilimlerden biri konut finansman modellerinin değişmesi. Artık geleneksel mortgage sistemlerinin dışında, daha esnek ve erişilebilir ödeme seçenekleri, genç nesil beyaz yakalılar, emekliler ve orta gelirli aileler için konut & arsa alımını mümkün kılmakta. Biz de Bence Arsa olarak uzman kadromuzla yatırımcılara kazandıracak projelere imza atıyoruz. Bugün bir arsa yatırımı, yarın büyük bir kazanca dönüşecek."

Ege Bölgesi'nin yüksek bir yatırım potansiyeli olduğunu sözlerine ekleyen Akay, "Dünya genelinde arsaların değer kazanması, özellikle gelişen pazarlar ve büyüyen şehirlerde bu yatırımların kârlılığını artırıyor. Türkiye’de, neredeyse son beş yıldır arsa satışlarının konut satışlarını geçmesi, bu alandaki talebin arttığını ve sektördeki yatırım fırsatlarının geçerli olduğunun da en büyük göstergesi. İstanbul gibi bir metropolden toprak alma fırsatı artık son derece zor. Taşı toprağı altın olan İstanbul’a ulaşamayanlar da çevre illerden ya da Ege Bölgesi'ndeki potansiyeli olan, yatırıma elverişli, kısa ve orta vadede değer kazanacak şehirlere yatırım yapmayı tercih ediyor." diye konuştu.

200 futbol sahası büyüklüğünde Villa İmarlı müstakil tapulu arsalar

1 milyon 400 bin metrekare büyüklüğünde, tam 200 futbol sahası ölçüsünde villa imarlı arsalardan oluşan Bence Arsa; imar planı ve ruhsatı onaylanmış, ifrazı yapılmış tüm resmi süreçleri tamamlanan, yol, elektrik ve su altyapıları hazır müstakil tapulu arsalardan oluşuyor. Deprem yapı güvenliği açısından da kayalık bir zeminde bulunan Bence Arsa, sağlam zemini ve az katlı yatay mimari avantajıyla birçok aile tarafından tercih ediliyor.

Ege'nin incisi Söke'de, Sugözü Kalesi ve tescilli orman alanına komşu, tepeden muhteşem Menderes Ovası ve şehir manzarasına hâkim projede rakım 550 metre. Tipik Akdeniz iklimi sıcaklığı ile doğanın tüm güzelliklerini sunan Bence Arsa, doğanın kalbinde sevdikleriniz ve ailenizle yepyeni bir şehir konsepti sunuyor.

Bence Arsa projesinin ulaşılabilir fiyat ve gelişim endeksine de değinen Akay, “Biz bu projeye adım atarken hızlı gelişim değerinin ve yüksek potansiyelinin farkındaydık. Bugün 'Arsa yatırımı, yarın kazanç' diyerek yola çıktık. Gerçekten prim gücünü ve potansiyelini tamamlayan birçok bölgeye ve lokasyona göre Söke, şu anda Ege’nin en iyi konumlu, en ulaşılabilir fiyatlı ve yine en çok gelişim endeksi gösterecek bölgelerinin başında geliyor. 1,4 milyon metrekarelik son derece büyük bir arazide müstakil tapulu satışlarını gerçekleştirdiğimiz arsaların konumları da kısa-orta vadede getiri sağlama açısından önem taşıyor. Kuşadası’na 15 dk, Didim’e 40 dakika, İzmir’e ise sadece 1 saat mesafedeyiz. Bence Arsa olarak sektörel bilgi ve birikimimiz, geleceğe yönelik inovatif vizyonumuz ve hiç bitmeyen heyecanımızla gayrimenkul ve arsa yatırımında öncü bir rol üstlenmeye devam etmek istiyoruz." dedi.