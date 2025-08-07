Akedaş’tan, Kahramanmaraş İstiklalspor’a destek

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ı profesyonel futbol liglerinde temsil eden ve her geçen yıl başarı grafiğini yükselten Kahramanmaraş İstiklalspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2025-2026 sezonunda da Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ile isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Kentin iki güçlü markasının bir araya geldiği bu iş birliği, sadece bir sponsorluk anlaşması olmanın ötesine geçerek, şehrin birlik ruhunu, dayanışma gücünü ve geleceğe dair ortak vizyonunu yansıtıyor.

“ŞEHİR TAKIMINA SAHİP ÇIKIYOR”

Kahramanmaraş’ın enerjisini kesintisiz şekilde taşıyan Akedaş, bu sezon da şehrin spor enerjisine katkı sağlıyor. İstiklalspor’un 2. Lig’deki mücadelesinde yanında yer alan şirket, isim sponsorluğu sayesinde kulübün hem ekonomik gücüne destek oluyor hem de kent sporuna kurumsal katkısını sürdürüyor.

Yeni sezonda takım, tıpkı geçen yıl olduğu gibi sahaya “Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor” adıyla çıkacak.

KULÜP BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, yapılan anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Akedaş, geçtiğimiz sezon boyunca hem maddi hem manevi desteğiyle yanımızda oldu. Bu sezon da aynı kararlılıkla yola birlikte devam ediyoruz. Sadece sponsorluk değil, bu bir gönül birlikteliği. Akedaş’a camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.”

AKEDAŞ’TAN DUYGU DOLU MESAJ

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN’ın yaptığı açıklamada ise , bölgeye hizmet vermenin yalnızca enerjiyle sınırlı kalamayacağını belirterek şu cümlelere yer verdi:

“Kahramanmaraş’ın enerjisini, dinamizmini ve inancını sahaya taşıyan İstiklalspor’un yanında olmak bizim için büyük bir gurur. Geçen yıl büyük bir azimle 2. Lig’e adım atan bu takımın, bu sezon çok daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte daha da ileriye!”

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

İsim sponsorluğu anlaşmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına hız veren Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, hedefini açıkça ortaya koydu: 1. Lig’e yükselmek.

Takım, hem kadro yapılanması hem de alt yapı yatırımlarıyla sadece bugünü değil, yarını da planlayan bir yönetim anlayışıyla ilerliyor.