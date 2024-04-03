Amerikan devinden petrol tahmini: Zirve olacak tarihi açıkladı

ABD’li yatırım bankası Bank of America’nın (BofA) araştırma birimi 2024 yılına ilişkin Brent ve WTI tahminlerini yükseltti. Artan jeopolitik gerilimler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün devam eden kesintilerini sebep olarak gösteren banka 2024 yaz aylarında petrol fiyatlarının 95 dolar civarında zirve yapmasını, Brent ve WTI petrolün yılı sırasıyla 86 dolar ve 84 dolar ortalama ile kapatacağını öngörüyor.

Ekimde en yüksek düzeyi görmüştü

OPEC’in arz kesintilerinde değişikliğe gitmesi beklenmeyen toplantısı öncesinde Brent petrolün varili jeopolitik gerilimler, ABD’de beklentilerin üzerinde azalan stoklar ve Rus rafinelere yapılan saldırılara bağlı arz endişeleri ile 89,73 dolara kadar yükselirken, WTI vadelileri de 86 dolara yaklaştı. İki gösterge petrol de salı günü Ekim ayından bu yana en yüksek düzeyini görmüştü.

BofA’nın araştırma notunda, “Ekonomik büyüme beklentilerinin iyileşmesinin küresel petrol piyasasında 2. ve 3. çeyrekte günde 450 bin varillik bir arz açığına neden olacağını öngörüyoruz” denildi.

Reuters’a konuşan kaynaklar OPEC+ bakanlarının petrol kesintilerinin miktarını değiştirmeyeceğini aktardı.