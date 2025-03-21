Bakan Bayraktar açıkladı: Gabar’da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı

Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği'nin düzenlediği "Aile İftarı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirip bağımsız bir konuma geleceğini vurguladı. Bu adımla birlikte Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomi ve ülke olacağını belirtti.

Bayraktar, 2016'da "Milli Enerji ve Maden Stratejisi"ni geliştirdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar yapılmış şeyleri tekrar edersek farklı bir netice almamız mümkün değil, 'Neleri farklı yapabiliriz?' dedik. Mesela 'Acaba Karadeniz'de daha önce hiç arama yapmadığımız, Akdeniz'de başkalarından kiraladığımız gemilerle değil, kendi gemilerimizle, mühendislerimizle, jeologlarımızla, petrol ve doğal gaz mühendislerimizle bu aramaları yapabilir miyiz?' diyerek bu ülkenin insanına, mühendislerine, teknisyenlerine, sondörlerine inanarak, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük bir iradeyle 2016'da bir yola çıktık."

"Türkiye, 12 kilometre sondaj yapabilecek bir ülke haline geldi"

Türkiye'nin Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle dünyanın en modern filosuna sahip ve yaklaşık 12 kilometre sondaj yapabilecek bir ülke haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili iddialarından dolayı, Akdeniz'de ilk kuyu kazıldıktan sonra, yabancı şirketlerin Türkiye ile çalışamayacaklarını belirttiklerini anlattı.

Bayraktar, Türkiye'nin genç mühendisleriyle, işçileriyle ve teknisyenleriyle, söz konusu filoyla operasyonları kendisi yapar hale geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2020'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Karadeniz ve Sakarya Gaz Sahası'ndan 710 milyar metreküp gaz bulduk. Aramaya başlarken dediler ki 'Bunlar aramaz, arayamazlar.' Aradık. 'Arasalar bile bulamazlar.' dediler. 'Bulsalar bile bunlar bunu çıkaramazlar, üretemezler.' dediler. Biz bu ülkede petrol, doğal gaz varsa neredeyse arayacağız, bulacağız ve üreteceğiz hedefiyle Karadeniz'den doğal gazı 170 kilometre açıktan çıkarıyoruz ve bugün evlerimizde 3 milyon hanede kendi ürettiğimiz doğal gaz var."

"Bizim üretimimiz, 2016'dan bugüne yaklaşık 3 kat artmış durumda"

Gabar'da da geçmişte terörden dolayı gidilemeyen coğrafyalarda arama yapmaya başladıklarını anımsatan Bayraktar, "Şırnak'ta 2021'de, o adı terörle anılan coğrafyada biz yine Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Yine çok kısa bir süre içerisinde o sahadan bugün 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bizim üretimimiz, 2016'dan bugüne yaklaşık 3 kat artmış durumda." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirme hedefine büyük bir inançla yürüdüklerini vurgulayarak, "Şu anda yaptıklarımız yapacaklarımızın daha çok gerisinde. Önümüzde yapacak çok işimiz var ve inşallah milletimize vereceğimiz çok büyük müjdeler var. Çünkü şimdi Türkiye'deki petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir safhaya geçiyoruz." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarında Türkiye ekonomisinin 230 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara geldiğini belirten Bayraktar, "Bize ayak bağı olmak isteyenler olmasaydı bugün 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomi olacaktık. Terörle bizi yıllarca meşgul ettiler. Her arayan bulamaz ama bulanlar mutlaka arayanlardır. Dolayısıyla biz her bir karış toprağımızda aramaya, bulmaya gayret edeceğiz." dedi.