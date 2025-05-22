Bakan Bayraktar duyurdu: Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Bakan Alparslan Bayraktar, Şam'da Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Türkiye ile Suriye arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliğini kapsayan bir anlaşma imzalandı.

"Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"

Bakanı Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

Öte yandan, Suriye'ye 2 milyar metreküp gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir ise Türkiye ile doğalgaz boru hattının tamamlanması için çalışacaklarını ve gaz akışının haziran ayında başlayacağını söyledi. Elektrik bağlantısının ise yıl sonuna kadar işlevsel hale gelmesini beklediklerini belirtti.