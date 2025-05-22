  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Bakan Bayraktar duyurdu: Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak
Takip Et

Bakan Bayraktar duyurdu: Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye yönelik 2 milyar metreküplük doğal gaz ihracatının kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bayraktar duyurdu: Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Bakan Alparslan Bayraktar, Şam'da Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Türkiye ile Suriye arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliğini kapsayan bir anlaşma imzalandı.

"Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"

Bakanı Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

Öte yandan, Suriye'ye 2 milyar metreküp gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir ise Türkiye ile doğalgaz boru hattının tamamlanması için çalışacaklarını ve gaz akışının haziran ayında başlayacağını söyledi. Elektrik bağlantısının ise yıl sonuna kadar işlevsel hale gelmesini beklediklerini belirtti.

Beyaz Saray’da ırkçılık tartışması! Oval Ofis bir kez daha misafir krizine sahne olduBeyaz Saray’da ırkçılık tartışması! Oval Ofis bir kez daha misafir krizine sahne olduDünya

 

Almanya ve Fransa’da ekonomik aktivite daraldı: Euro Bölgesi sıkışıyorAlmanya ve Fransa’da ekonomik aktivite daraldı: Euro Bölgesi sıkışıyorKüresel Ekonomi

 

Marmarabirlik fiyat farklarını 30 Mayıs’ta ödeyecekMarmarabirlik fiyat farklarını 30 Mayıs’ta ödeyecekŞirket Haberleri

 

 

Enerji
ABD'nin ticari ham petrol stokları 1,3 milyon varil arttı
ABD'nin ticari ham petrol stokları 1,3 milyon varil arttı
Türkiye, Kanadalı şirketle nükleer santral yapımı için görüşmelere başladı
Türkiye, Kanadalı şirketle nükleer santral yapımı için görüşmelere başladı
API petrol stokları artış devam etti
API petrol stokları artış devam etti
Bakan Bayraktar: Suriye’nin elektrik sorununu Türkiye çözecek
Suriye’nin elektrik sorununu Türkiye çözecek
Enerjide 'süper izin' hazırlıkları son aşamada
Enerjide 'süper izin' hazırlıkları son aşamada
Doğal gaz dağıtımına 2024'te 15 milyar lira yatırım yapıldı
Doğal gaz dağıtımına 2024'te 15 milyar lira yatırım yapıldı