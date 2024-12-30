“BP Türkiye olarak, enerji piyasasından çekilmedik”

BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, akaryakıt operasyonlarının devri hakkında bilgi vererek, “BP’nin Türkiye’deki perakende akaryakıt piyasasından çıkması bir portfolyo kararı idi. Geçmişte Avrupa’da benzer süreçler yaşandı ve Fransa, Yunanistan, Avusturya ve İsviçre’de akaryakıt iş kolu faaliyetlerinden çıkma kararı alındı. Şimdi Hollanda için benzer bir süreç başladı” dedi. Işıltan, şunları kaydetti: “Türkiye’de BP’nin operasyonlarının, akaryakıt operasyonlarıyla sınırlı olduğu konusunda yanlış bir algı var. Biz Türkiye enerji pazarından çekilmedik, aksine her biri kendi alanında öncü ve kilit öneme sahip projelerimiz ve şirketlerimizle güçlü şekilde varlık göstermeye devam ediyoruz.”

Türkiye, ABD, Hindistan ve Çin ile aynı stratejik alanda

Otomotiv yağları markası Castrol ile Türkiye ve bölgede büyümeye odaklandıklarını anlatan Işıltan, “Castrol, otomobil, ticari araç ve motosikletler için imal ettiği yağlara ek olarak endüstri, deniz, hava ve enerji sektörlerine madeni yağ üretiyor. Önde gelen savunma sanayii firmalarıyla da uzun süreli iş birlikleri içindeyiz. Yeni teknolojilerin Ar-Ge süreçlerinde aktif rol alıyoruz. Castrol’ün yatırım planı ve stratejisinin bir parçası olarak ABD, Çin ve Hindistan ile birlikte daha fazla yatırım yapılacak 4 ana stratejik pazardan biri Türkiye” dedi. “Castrol, 5 kıtada ve 140 ülkede faaliyet gösteriyor. İstanbul merkez ofisimizden 10 ülkeyi yönetiyoruz” diyen Işıltan, şunları kaydetti:

“Castrol’ün Avrupa ve Afrika’daki 8 üretim tesisinden biri Gemlik’te. Her yıl 100 milyon litreden fazla madeni yağ üretiyoruz. Buradan, iç pazarın yanı sıra Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’daki 24 ülkeye ürün gönderiyoruz. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Afrika bölgesinin yıllık üretiminin yüzde 17’sinden fazlasını Gemlik’te gerçekleştiriyoruz. İhracatımız döviz bazında 2 katından fazla arttı. Gemlik’teki üretim tesisimize 5,5 milyon dolarlık yeni hat kurduk. Gelecekte tesise yıllık 3 ila 5 milyon dolar arası yatırım yapmayı planlıyoruz.”

■ “Doğal gazda kilit rol oynuyoruz”

Enerji güvenliğinin öne çıktığı bir dönemde bp Türkiye’nin kilit rol üstlendiğini söyleyen Tümkan Işıltan, “Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji alanında en başarılı projelerden biri olan TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birlikte Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkasını oluşturuyor. Hem yurt içine hem de Avrupa’ya doğal gaz tedarik ediyor. BOTAŞ ile TANAP’ta, TPAO ile Şah Deniz sahasında ortaklıklarımız var. TANAP; Azerbaycan’ın Şah Deniz sahasında üretilen doğal gazı öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşıyor. Türkiye’nin toplam doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’si, BP’nin de içinde bulunduğu konsorsiyum tarafından sağlanıyor.”