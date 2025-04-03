Bulgaristan üzerinden gaz Avrupa’nın Rusya bağımlılığını azaltır mı?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bayram tatili yapılırken, Bloomberg’de Bulgaristan’ın Rus gazını ikame edecek bir projeye başlayacağı haberi geçti. Haberde, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov’un “Dikey Gaz Koridoru”nun inşasına başlanacağını duyurduğu belirtiliyordu.

Haberin detaylarını, Türkiye’ye etkilerini Global Resources CEO’su ve The London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü’ye sorduk.

“Yunanistan’daki ünite önemli”

Öğütçü, Bulgaristan’ın enerji arz güvenliğini artırmak ve Rusya’ya olan aşırı bağımlılığını azaltmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdiğini söylerken, bu çabalar kapsamında, Yunanistan’ın Dedeağaç (Alexandroupolis) Limanı’ndaki yeni yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesinin (FSRU) önemli bir rol oynadığını belirtti.

Öğütçü, değerlendirmelerine şu sözlerle devam etti:

“Bu terminal, Yunanistan’ın gaz şebekesine 28 kilometrelik bir boru hattı ile bağlanarak Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna gibi ülkelere LNG tedariki sağlamayı hedeflemektedir. Yıllık 5,5 milyar metreküp LNG’yi gazlaştırma kapasitesine sahip olan terminal, 2030’a kadar 14 Yunan ve yabancı şirketle kapasite rezervasyonları yaptı, bildiğim kadarıyla.”

“Tavan fiyat ve ücretlerdeki artışla yeniden gündeme geldi”

Ayrıca, Bulgaristan ve Yunanistan, Ege Denizi’ndeki Dedeağaç Limanı ile Karadeniz’deki Burgaz Limanı arasında 280 kilometrelik bir boru hattı inşa etmeyi planlamaktadır. Bu projenin Romanya’ya kadar uzatılması da gündemde.

Bu girişim, Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne uyguladığı tavan fiyat sınırlaması ve Boğazlardaki transit geçiş ücretlerindeki artış nedeniyle yeniden gündeme geldi.

“TürkAkım’a alternatif ancak maliyeti yüksek”

Bunların yanı sıra, Bulgaristan, Macaristan, Moldova ve Ukrayna ile LNG temini için ortak ihale görüşmeleri yürütmektedir. Bu yeni dikey hat, özellikle TürkAkım’dan gaz alan ülkeleri hedefleyerek arz güvenliği açısından önemli bir alternatif oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu projeler, Bulgaristan’ın enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve bölgesel enerji güvenliğini artırma hedeflerinin bir parçası. Ama Rusya ile ateşkes ve sonrasında gaz ihracının yeniden başlaması halinde maliyet yüksekliği nedeniyle vazgeçilmesi de mümkün.”