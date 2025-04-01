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Bulgaristan’dan TürkAkım’a alternatif hat: Avrupa’nın enerji haritası değişiyor

Bulgaristan Enerji Bakanı, Ukrayna'nın Rus geçişini sonlandırmasının ardından kapasiteyi artırmaya yönelik bölgesel bir çabanın parçası olarak Balkan ülkesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde bir gaz şebekesi genişletme projesinin inşasına başlayacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Bulgaristan’dan TürkAkım’a alternatif hat: Avrupa’nın enerji haritası değişiyor
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Bloomberg’in haberine göre, Bulgaristan, Rus gazını ikame edecek bir projeye başlıyor. Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Bulgaristan'ın Dikey Gaz Koridoru için şebeke operatörleriyle anlaşmalar yapmayı hedeflemesiyle doğal gaza olan talebin arttığını belirtti.

Bu rota, Yunanistan'daki terminallerden kuzeye doğru Ukrayna ve Moldova'ya akan sıvılaştırılmış doğal gaz için geçiş kapasitesini genişletiyor ve hacimler Macaristan ve Slovakya'ya kadar talebi karşılıyor.

Stankov, önümüzdeki haftalarda “Dikey Gaz Koridoru”nun inşasına başlanacağını duyurdu. Proje, Rusya’dan doğrudan gaz ithalatının durmasının ardından Avrupa’ya alternatif tedarik hattı sunmayı amaçlıyor.

Proje hangi ülkeleri kapsıyor?

Proje kapsamında Yunan limanlarından Ukrayna’ya kadar yıllık 10 milyar metreküplük doğalgaz sevkiyatı hedefleniyor. Koridorda Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova da yer alıyor.

Bulgaristan, kendi topraklarından geçecek hat için 350 milyon dolar tutarında devlet garantisi verdi. Bulgar kısmının 2026 sonunda tamamlanması planlanıyor.

Avrupa’ya TürkAkım üzerinden gaz akışı var

1 Ocak 2025 itibarıyla Ukrayna üzerinden geçen Rus gazı tamamen kesildi. Şu anda Avrupa’ya yalnızca LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve TürkAkım’ın bir hattı üzerinden sınırlı miktarda gaz ulaşıyor.

2024’te TürkAkım üzerinden yaklaşık 15 milyar metreküp gaz taşındı – bu miktar hattın maksimum kapasitesine oldukça yakın.

İhale görüşmeleri sürüyor

Yeni dikey hat, özellikle TürkAkım’dan gaz alan ülkeleri hedefliyor ve arz güvenliği açısından önemli bir alternatif oluşturuyor.

Bulgar yetkililer, Macaristan, Moldova ve Ukrayna ile LNG temini için ortak ihale görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Proje ortakları, sabit maliyetler ve arz risklerini azaltan uzun vadeli sözleşmeleri tercih ediyor.

Gazprom’un kayıpları derinleşiyor

Rus gazının Avrupa'daki pazar kaybı artmaya devam ederken, Gazprom ciddi zararlarla karşı karşıya kaldı. Financial Times’ın ulaştığı “Gazprom’un Dönüşümü” raporuna göre, şirketin gelecek 10 yılda yaklaşık 15 trilyon ruble zarar etmesi bekleniyor.

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