Chevron, GE Vernova ve Engine No. 1 ile işbirliği yapacak

Şirketten yapılan açıklamada, Engine No. 1 ve Chevron'un ABD'deki veri merkezleri için doğal gazla çalışan ölçeklenebilir ve güvenilir enerji çözümleri geliştirmek üzere yeni bir şirket kurmak için bir ortaklık yaptığı belirtildi.

Açıklamada, GE Vernova işbirliğiyle yapılan bu ortak girişimin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde ilk multi gigavat ölçeğinde eş zamanlı enerji santrali ve veri merkezi kurulumunu hedeflediği kaydedildi.

Ortak girişim, 3-3,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 4 gigavata kadar enerji sağlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, ilk hizmetin 2027'nin sonuna kadar devreye girmesinin planlandığı ve proje kapasitesinin bu seviyenin ötesine genişletilmesinin de mümkün olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ABD'deki veri merkezlerinin elektrik talebini karşılamak için uygun fiyatlı ve güvenilir enerji sağlama ihtiyacının doğrudan ele alınmasının planlandığı, böylece mevcut ve gelecekteki yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine olanak tanınacağı ifade edildi.