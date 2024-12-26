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Çin, dünyanın en büyük enerji projesini onayladı

Çin, Tibet'te 137 milyar dolarlık yatırımla dünyanın en büyük hidroelektrik barajını inşa etmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi
AA
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Çin, dünyanın en büyük enerji projesini onayladı
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Himalayalar'ın doğusunda, Yarlung Tsangpo Nehri'nin aşağı boylarında inşa edilmesi planlanan barajın yapımına onay verildi.

Tibet Platosu üzerinde Çin'den Hindistan'a, 50 kilometrede 2 bin metreden fazla irtifa değişiminin olduğu bölgede derin bir kanyon oluşturarak akan nehir üzerinde inşa edilecek barajın, dünyanın en büyüğü olacağı öngörülüyor.

Yılda yaklaşık 300 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen baraj, halen Çin'in ve dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan, yılda 88,2 milyar kilovatsaat elektrik üretebilen Hubey eyaletindeki Üç Vadi Barajı'nın üç katından fazla kurulu kapasiteye sahip olacak.

Dünyanın en pahalı altyapı projesi

Yapımının 1 trilyon yuana (yaklaşık 137 milyar dolar) mal olacağı hesaplanan baraj, açık arayla dünyanın en pahalı altyapı projesi olması bekleniyor.

Dağlık ve engebeli arazide inşa edilecek barajın yapımının, mühendislik açısından zorlu sınamalar getirmesi bekleniyor.

Barajın inşası için Namcha Barwa Dağı'na 20 kilometre uzunluğunda 4 ila 5 tünelin açılması planlanıyor. Öte yandan tektonik bir plaka üzerinde yer alan bölgede inşa edilecek barajın deprem riskine karşı da sağlamlaştırılması gerekiyor.

Xinhua'nın haberinde, barajın hidroelektrik üretiminin yanı sıra yakın çevresinde rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarının geliştirilmesini de teşvik ederek bölgenin temiz enerji potansiyeline ve Çin'in yeşil ve düşük karbon dönüşümüne katkı sağlayacağı vurgulandı.

Haberde barajın tam olarak nerede yapılacağı ve inşaatın ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

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