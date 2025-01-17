Dicle Elektrik kaçak kullanımları yüzde 37’ye kadar indirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketici hizmetlerine getirdiği yeni düzenlemelerle kaçak elektrik tespitine yönelik yeni bilgi akış kanallarını ve teknolojik yöntemlerin devreye alınmasına imkan tanıdı. Özellikle sayaca dış müdahalelerin önüne geçen ve kaçak elektriğin daha fazla uzaktan tespitine olanak sağlayacak düzenlemeleri değerlendiren Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, “Yeni düzenlemeler kaçak elektrik tespiti için sahaya girilmesinin engellenmesi halinde, kaçak tespit ve tahakkuk işlemleri için dağıtım şebekesinde kullanılan uzaktan okuma ve izleme sistemi gibi teknolojik imkanların kullanılabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca mükerrer kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketicinin elektriği, dış müdahaleye imkan vermeyen bir kesme sistemi içeren sayaçla değiştirilebilecek. Şirketimiz geniş altyapı yatırımları, Ar-Ge ve teknoloji odaklı çalışmaları ile sektöründe öne çıkıyor. Dicle Elektrik olarak elektrik dağıtım şirketlerinin kaçak elektrik tespit çalışmalarında teknoloji entegrasyonunu daha yoğun şekilde yapabilmesinin önünü açan bu düzenlemeden son derece memnunuz” ifadelerini kullandı.

“1 milyondan fazla abonemiz akıllı sayaca sahip”

Elde edilecek teknolojik veriler sayesinde kaçak elektrik tespitinin, dağıtım şirketlerinin çalışmasına kolaylık sağlayacağının altını çizen Atalay, “Artık uzaktan açma-kesme gibi teknolojik operasyonlar, dağıtım şirketleri için daha erişilebilir olacak. Akıllı sayaç olarak adlandırdığımız ve hem donanım hem de mukavemet açısından güçlü olan bu sistemler, açma-kesme ve okumayı mümkün kılıyor. Kaçak tüketime maruz kalındığında da dağıtım merkezini otomatik bilgilendiriyor. Dicle Elektrik olarak bölgemizdeki 2 milyon 300 bin abonenin 1 milyondan fazlasını, otomatik sayaç okuma sistemleri (OSOS) kapsamında dahil ettik. Her yıl akıllı abonelerimizi akıllı sayaçla artırarak buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl da 30 bin abonemizi daha akıllı sayaç sistemleriyle buluşturacak ve kesintisiz, kayıpsız, kaliteli enerji vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” bilgisini verdi.

“Kayıp-kaçak oranını yüzde 76’dan yüzde 37’ye düşürdük”

Yatırımlarının büyük bir kısmının altyapı, Ar-Ge ve teknoloji çalışmalarına ayırdıklarına dikkat çeken Atalay, “2013 yılındaki özelleştirmeden bu yana altyapı yatırımlarımız ve teknoloji destekli çalışmalarımız ile kayıp-kaçak oranını yüzde 76’dan yüzde 37’ye düşürdük ve 9 milyar kWh enerjiyi kayıt altına aldık. Abone sayımızı, yüzde 70 artırırken tüketilen enerjiyi aynı seviyelerde tuttuk. 2024 yılında ise bölgemizde tüketilen enerjiyi yüzde 5,5 aşağıya çekmeyi başardık. Son dört yıldır tahakkuk edilen toplam 4.668 MWh enerjinin 453 MWh’lık kısmını da drone ve yapay zeka destekli çalışmalar sayesinde tespit ettik. Bu da kaçak tespitlerinin yüzde 9,71‘lik kısmına tekabül ediyor. EPDK’nın yeni düzenlemesinin, kayıt dışı ve kaçak elektrik tüketimine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi güçlendireceğine inanıyorum” diye konuştu.