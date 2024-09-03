Dicle Elektrik yatırımları sonuç verdi: Mardin’de kayıp kaçak oranında büyük düşüş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Mardin’de enerji dağıtım altyapısını modernize etmek amacıyla son 10 yılda 3,75 milyar TL’yi aşan yatırımlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda şebeke genişletme çalışmalarından aydınlatma sistemlerine, sayaç yatırımlarından modüler hücrelere kadar geniş bir alana yayılan yatırımlarla şehirdeki elektrik dağıtım altyapısında önemli iyileştirmeler sağlandı.

3K alanlarında kayıp kaçak oranı yüzde 24 seviyelerine düştü

Dicle Elektrik, Mardin’de kayıp kaçak oranlarını düşürme konusunda önemli çalışmalara imza attı. Bu düşüşün sadece enerji verimliliğini artırmakla kalmadığını, Mardin ekonomisine de ciddi bir katkı sağladığını ifade eden Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Merkez ilçe Artuklu’da 2016 yılında yüzde 60’lara varan kayıp kaçak oranını 2024 yılında, ‘kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz’ olarak adlandırılan 3K alanlarında yüzde 24 seviyelerine düşürmeyi başardık. Kayıp kaçak oranlarında sağladığımız bu azalmayla kayıt dışı tüketimle mücadele etmenin yanı sıra, enerji kullanımında hakkaniyetin sağlanmasına katkıda bulunduk. Böylelikle Mardin’de yaşayan vatandaşlarımızın hem daha hesaplı hem de daha güvenli bir enerjiye erişmesini sağladık.” dedi.

Adil elektrik kullanımı kesinti sürelerini düşürecek

2024 yılında yapılan 872 milyon TL’lik yatırımın Mardin’in enerji altyapısında önemli bir dönüşüm meydana getirdiğini ifade eden Yaşar Arvas, “Yaptığımız yatırımlarla, bölgenin enerji dağıtım kapasitesini güçlendirerek kesinti sürelerinin azalmasına ve kayıp kaçak oranlarının düşmesine doğrudan katkı sağladık. Böylelikle adil elektrik kullanımının sağlanmasına öncülük ettik. Sıradaki hedefimiz kırsal ve tarımsal sulama alanlarında enerji güvenliğini sağlayarak kayıp kaçak oranlarını bu bölgelerde de düşürmek.” diye konuştu.

Kırsal ve tarımsal alanlarda da yatırımlar sürecek

Dicle Elektrik, Mardin’in kırsal ve tarımsal alanlarında da enerji arz güvenliğini sağlamaya kararlılıkla devam ediyor. Türkiye genelinde tarımsal sulamanın önemli bir kısmının Mardin’de gerçekleştiğini ve bu durumun şebeke altyapısına ciddi bir yük bindirdiğini ifade eden Yaşar Arvas, “Özellikle yaz döneminde kayıt dışı trafolar kullanılarak aşırı düzeyde kaçak elektrik tüketilmesi sebebiyle şebekemiz ciddi biçimde zarar görüyor. Bu da bildirimsiz uzun süreli kesintilere neden olabiliyor. Kış aylarında da bölge genelinde kırsal kesimde ısınma amaçlı tüketimde benzer sorunlar yaşanıyor. Gerçekleştirmeyi planladığımız yeni yatırımlar ve düzenlemelerle, kesinti sürelerini ve kayıp kaçak oranını kırsal alanlarda da minimize etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.