Enerji devlerinin borsa performansı yatırımcısını güldürdü

2024 yılı ilk yarısında dünyanın dev enerji şirketlerinin hisselerindeki seyir, yatırımcısını sevindirdi.

İyi gelen bilançoların yanında, anlaşma, yatırım, birleşme ve ihale haberleriyle enerji devleri, borsa performanslarını da pozitife taşıdı.

Çinli PetroChina hisseleri yüzde 53,1 oranında yükselirken, Hindistanlı Reliance Industries hisseleri yüzde 21,1 ve ABD'li NextEra Energy hisseleri yüzde 16,6 oranında arttı.

PetroChina, yılın ilk çeyreğinde net karını yüzde 4,7 oranında artırarak 6,30 milyar dolara çıkardı. Şirketin net karını, petrol ve gaz satışlarındaki yükseliş artırdı.

Reliance Industries ve NextEra Energy de yaptıkları yatırımlarla dikkat çekerken, bu yatırımlardaki başarılarını hisse fiyatlarına da yansıttı.

ExxonMobil, BOTAŞ ile yaptığı anlaşmayla yatırımcısını sevindirdi

Yılın ilk yarısında enerji devlerinden, ABD'li Exxon Mobil yüzde 15,1, Chevron yüzde 4,9, Londra merkezli Shell yüzde 10, İspanyol Iberdrola yüzde 2,1 ve Fransız TotalEnergies yüzde 1,2 oranında yatırımcısına kazandırdı.

ExxonMobil, BOTAŞ ile mayıs ayında LNG ticaretine ilişkin iş birliği anlaşması imzalamasıyla gündeme geldi.

Shell de geçen ay Singapur merkezli uluslararası yatırım şirketi Temasek bünyesindeki Pavilion Energy'nin hisselerinin tamamını almak üzere anlaşmaya varmıştı. Shell'in düzeltilmiş geliri ilk çeyrekte 7,7 milyar dolara ulaşırken, 6,5 milyar dolar olan piyasa beklentisinin üzerinde açıklanmıştı.

Chevron da Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach ile ülkedeki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalamıştı.

TotalEnergies, Almanya'daki 3,02 milyar euroluk deniz üstü rüzgâr santrali (RES) ihalelerini kazanan şirketler arasında yer aldı.

Saudi Aramco, yatırımcısının beklentilerini karşılayamadı

Yılın ilk yarısında yatırımcısına kazandırmayan enerji şirketleri de oldu.

Ocak-haziran döneminde ABD'li ConocoPhillips hisseleri yüzde 1,5 oranında düşerken, İtalyan Eni hisseleri yüzde 6,5, Norveçli Equinor hisseleri yüzde 9,7 ve Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi dünyanın da önde gelenlerinden Saudi Aramco hisseleri yüzde 16,1 oranında değer kaybetti.

Değer kaybı yaşayan şirketlerin net karlarında da düşüş görüldü.

2024'ün ilk çeyreğinde ConocoPhillips'in net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 düştü. Şirket, net karlardaki düşüşü, fiyatlardaki gerileme, maliyetlerde artış ve amortisman giderlerindeki yükselişle açıkladı.

Saudi Aramco, geçen yılın ilk çeyreğinde net karını, 31,9 milyar dolar olarak açıklarken, bun yıl aynı dönemde yüzde 14,4 gerileyerek 27,3 milyar dolar kar açıkladı.

Aynı dönemde, Eni'nin net karı yüzde 48, Equinor'un net karı yüzde 46,9 oranında düştü.