Enerji ithalat faturası eylülde azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji ithalatı Eylül 2024’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 düşerken, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalat tutarı geçen ay 4 milyar 707 milyon 993 bin dolar oldu.

2023 yılının aynı ayında ithalat faturası 5 milyar 628 milyon 475 bin dolar seviyesindeydi.

Yılın ilk 9 ayında enerji ithalatı yüzde 7,4 düşüşle 47 milyar 955 milyon 651 bin dolara indi.