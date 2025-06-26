BOTAŞ/Fidan: Kesintisiz gaz akışı için her türlü tedbiri aldık

CANAN SAKARYA

BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, TBMM KİT Komisyonuna yaptığı sunumda milletvekillerinin başta arz güvenliği olmak üzere sorularını yanıtladı. Fidan İran ile İsrail arasındaki savaş ve Orta Doğu’da yaşanan sürecin arz güvenliğine etkisine ilişkin soruya “Bu süreçte enerji arz ve iletim güvenliğiyle ilgili gerekli her türlü tedbirimizi depolarımızla, terminallerimizle almış bulunmaktayız. Yoğun bir şekilde kış için hazırlıklarımızı yapmaktayız.” yanıtını verdi.

Arz güvenliği kapsamında kaynak çeşitliliğine dönük çalışmalar hakkında da bilgi veren Fidan, Azerbaycan’la 2024 sonu itibarıyla sona eren doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzattıklarını, çeşitli şirketlerle 2027 yılından itibaren on yıllık LNG anlaşmaları da imzaladıklarını söyledi. Mart 2025 tarihi itibarıyla da Türkmenistan’dan doğal gazın sisteme alındığını kaydeden Fidan, şöyle devam etti: “Yaklaşık 161 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesine sahip ülkemizde 34 farklı ülkeden LNG’ almaktayız. 2024 yılında toplam 51,9 milyar metreküplük bir doğal gaz ithalatı gerçekleştirdik ve yaklaşık 53,4 milyar metreküplük tüketim yaptık. 2025 yılında yaklaşık 58,2 milyar metreküplük tüketim öngörmekteyiz. Kesintisiz gaz akışının sağlanması için her türlü tedbiri almış bulunmaktayız.”

11.1 milyon varil petrol taşındı

Ocak-mayıs döneminde boru hatlarıyla Irak-Türkiye’den 11,1, Ceyhan-Kırıkkale’den 12,9, Batman-Dörtyol’dan 8,9 ve Bakü-Tiflis-Ceyhan’dan da 88,8 olmak üzere toplam 129,4 milyon varillik petrol taşındığını belirten Fidan, kurumun borçlarına ilişkin soruya ise “BOTAŞ’ın aldığı gazlar neticesinde herhangi bir ülkeye, herhangi bir şirkete bir kuruş borcu yoktur” yanıtını verdi.