Gaz hub’ı Türkiye için uluslararası zirve

Mehmet KARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıktığı ilk nokta, sıfır noktası olan, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde, enerji alanındaki 2022 yılı sonuçlarına ve 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerini gazetecilerle paylaştı.

Türkiye’nin bölgesel bir doğalgaz ticaret merkezine dönüşmesi konusuna değinen Bakan Fatih Dönmez, “Fiziki altyapı buna uygun hale getiriyoruz. Ciddi güçlü, avantajlı yanlarımız var. Bu fırsatı değerlendirmeyi hedefliyoruz” dedi. Doğalgaz ticaret merkezi oluşturmanın, Türkiye’nin kendi arz güvenliğinin yanında, aynı zamanda Güneydoğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’ya da katkı sunacağını vurgulayan Bakan Dönmez şöyle konuştu:

“Doğalgaz alanında ticaret yaptığımız kaynak ülkeler başta olmak üzere bizim üzerimizden gaz ithal eden ülkelerle istişare amaçlı görüşmelerimiz sürüyor. Bu projeyle gaz referans fiyatlarının belirlendiği bir nokta haline geleceğiz. Şubat ayı gibi, doğalgaz tedarik eden ülkelerle bizim sistemlerimizi, altyapımızı kullanarak ithalat yapan ülkeleri İstanbul’da bir masa etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.”

Akkuyu NGS şebekeye bağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali unvanına sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni devreye almaya hazırlandığını hatırlattı. Bakan Dönmez, 2023 yılı içinde santralin ilk yakıtının getirilerek birinci ünitenin elektrik üretimine başlamasını beklediklerini anlattı.

Birden fazla nükleer tesis

Nükleer santralin Türkiye’nin enerji dönüşümü açısından da kritik önem taşıdığını anlatan Dönmez şöyle dedi: “Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda artan enerji ihtiyacını sadece yenilenebilir kaynaklardan karşılama imkanı olmadığı için nükleer santrallere daha fazla yatırım yapmamız gerekecek. Avrupa Birliği nükleere dayalı elektriğe yeşil etiketi koyma kararı aldı. Biz de önümüzdeki yıllarda nükleer santralleri ülkenin çeşitli yerlerinde görmeye başlayacağız.”

200’den fazla yeni petrol kuyusu

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yakın geçmişte giderek arttırdığı petrol arama ve üretim yatırımlarında 2023 yılında da önemli mesafe kat etmek istediğini söyledi. Gelecek yıl Türkiye’de 200’ün üzerinde sondaj faaliyetine girişileceğini ve bunun yarıdan fazlasının arama amaçlı kuyular olacağını kaydeden Dönmez, “Bulmak için aramak gerekiyor. 100 bin varil günlük petrol üretimine ulaşacağız” ifadesini kullandı.

Petrolde yüzde 10 yerlilik oranı

Son beş yılda Türkiye Petrolleri’nin üretim kapasitesini yüzde 50’den fazla arttırdığını ifade eden Dönmez, “Petrol üretimini 40 bin varilden 75 bin varile çıkarttık. Özel sektörün kapasitesi ile birlikte 80 bin varilin üzerine çıkıyoruz. Yeni yatırımlarla Türkiye’nin kullanmış olduğu petrolün yüzde 10’unu yerli kaynaklardan üretebilir noktaya gelmiş olacağız” dedi.

Karadeniz gazı şebekeye verilecek

Batı Karadeniz’deki Sakarya Sahası’nda bulunan doğalgazın kullanıma sunulması hazırlıklarına da değinen Bakan Dönmez, bu amaçla gerek kara tarafındaki hazırlıkların gerekse denizdeki çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı. Dönmez şöyle konuştu:

“Deniz tarafında 51 gemi ile operasyon devam ediyor. Yardımcı gemiler, üç sondaj gemimize eşlik ediyorlar. Bu haliyle baktığımızda dünyanın en hızlı devreye alınan deniz sahası oluyor. İnşallah Mart 2023’te sisteme gazı vermeyi hedefliyoruz. İlk etapta 10 milyon metreküp yıllık 2.6 milyar metreküp üretim anlamına geliyor. 2026-27’de 60 milyar m3’e ulaşacak.”

Doğalgazda yeni keşifler gelebilir

Denizlerin yanında karada da arama faaliyetlerinin arttığını belirten Dönmez, “Bu yıl Adana’da 8 milyon varillik petrol keşfi var. Üretim devam ediyor. Yine geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı Gabar Bölgesi’nde günlük 3500 varillik bir üretim yapılacak saha keşfedildi. O sahada sismik çalışmalar devam ediyor. Belki yeni keşifler de gelebilir” dedi.

Yenilenebilirin payı artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 20 yılda Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün üçe katlanarak 103 bin MW’a ulaştığını hatırlatarak “Elektrik üretim tesisi sayısı da 37 kat artarak 11 bin 142’ye yükseldi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı yüzde 44 oldu. Yerli ve yenilenebilir enerjinin payındaki artış devam edecek” diye konuştu.