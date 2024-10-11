Enerjide stratejik çözümler geliştirilecek

Türkiye enerji endüstrisinin “En Büyük Aile Buluşması” olarak gelenekselleşen 14. Türkiye Enerji Zirvesi, 25-26 Kasım 2024 tarihlerinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel Conference Center’da yapılacak. Enerji Fuarcılık tarafından “Geleceğin Enerjisi, Enerjinin Ekonomisi” ana temasıyla düzenlenen Zirve, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Elektrik, doğal gaz, akaryakıt, LPG ve sürdürülebilir enerji piyasalarını bir araya getiren ilk ve tek organizasyon olan Türkiye Enerji Zirvesi’nde, günümüzde öne çıkan e-mobilite ve enerji depolama gibi konular da ele alınacak.

Bu sene 14’üncüsü düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi, her sene olduğu gibi enerji sektörünün nabzını tutacak. Dünya enerji gündeminin en önemli başlığı haline gelen enerji dönüşümünün Türkiye ve global enerji piyasalarına etkileri, gelecek trendler, Türkiye enerji sektörü katılımcılarının bu süreçteki beklenti ve gereksinimleri, dijitalleşme, depolama, e-mobilite gibi yeni teknolojilerin sektörde yarattığı değişimler, enerji endüstrisindeki gelişmelerin ekonomik ve finansal yönleri ile Doğu Akdeniz ve Orta Doğu başta olmak üzere Türkiye’yi yakından ilgilendiren ülke ve bölgelerde yaşanan ve enerji gündemini etkileyen konular tüm boyutları ile 25-26 Kasım’da tartışılacak.

Her yıl 1.500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcıyı, Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey isimleri ile buluşturan Türkiye Enerji Zirvesi, yeni iş birliği imkânlarına da kapı aralayacak. Türkiye Enerji Zirvesi, katılımcıların ve karar alıcıların geleceğe yönelik öngörülerine katkı sağlamasının yanı sıra, enerji sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda stratejik çözümler geliştirilmesine de olanak sağlayacak.

Zirve, 14. yılında “Geleceğin Enerjisi, Enerjinin Ekonomisi” ana temasıyla enerji sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin en yetkili ağızlardan masaya yatırılmasına olanak tanıyarak, sektörün ilerlemesine verdiği destek ile itici güç rolünü üstlenmeye devam edecek.