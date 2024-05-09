Gümrüklerde nakit beyanı kuralları yenilendi

Mart ayında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bir genelge ile herkesi ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Yolcu beraberinde ülkemize getirilen veya ülkemizden çıkarılan nakdin takibi ve kontrolü ile nakitlerin yasa dışı yollarla transferinin önlenmesi gümrük idaresinin sorumluluğunda olduğunun altı çizildi.

Kişisel sermaye hareketleri niteliğinde sayılan kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin veya güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal, göçmen işçilerin kendi ülke-sindeki borçlarının tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları, yurtdışından temin edilen krediler ile ham elmas ihraç bedelleri ancak bankacılık sistemi vasıtasıyla yurda getirilebi-lir. Bunun dışında kalan nakdin yolcu beraberinde yurda getirilebilmesi mümkün olduğu belirtiliyor.

Keza: Yurtdışına çıkarılacak yerli sermaye, kişisel sermaye niteliğindeki kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin ve güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal ve göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarını tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları gibi nakit, dışarıda yerleşik kişilerin satın alacakları, satacakları her türlü menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçları ve bu kıymetler ve araçlara ait gelirler ile bunların satış bedelleri, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarının alış bedelleri, dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de satın aldıkları ve-ya sahip oldukları gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların gelirleri ve satış bedelleri, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların alış bedelleri, ithalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin transfer bedelleri, uluslararası nakliyat, bankacılık, sigortacılık, dışarıya yaptırılan hizmetler ve diğer görünmeyen işlemlerle ilgili transfer bedelleri, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meb-lağlar, yurtdışından temin edilen kredilere ait anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin transfer bedelleri, ham elmas ithal bedelleri ile Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında pay sahibi olduğu ortaklıklara, yurt dışındaki ana şirkete ve grup şirketlerine verilecek döviz veya Türk Lirası kredileri yolcuların üzerlerinde, bagajlarında veya taşıtlarında gümrük çıkış noktalarından çıkarılamayacağı ve bu kapsamdaki nakit ancak bankacılık sistemi vasıtasıyla çıkarılabileceği belirtiliyor.

Bunun dışında kalan Türk Parası ve Türk Parası ile ödemeyi sağlayan belgelerde 25 bin Türk Lirası, dövizde ise 10 bin Euro ve eşiti efektif üzeri yolcu beraberi nakdin yurt dışına çıkışta gümrük idaresine beyan edilmesi zorunlu olduğu ifade ediliyor..

Yolcu beraberindeki nakdin yolcu tarafından resen beyan edilmek istenmesi durumunda veya 5549 sayılı Kanun uyarınca gümrük idaresi tarafından yolcudan beraberindeki nakdin miktarını açıklamasının istenmesi durumunda gümrük idaresine bir form ile ön beyan yapılması ve açıklanan nakdin cins ve miktarının fiziki tespiti kamera önünde sayılarak yapılması akabinde Nakit Beyan Formu’nun ve gümrük idaresi tarafından açıklama yapılması istenen nakitle ilgili olarak ise Nakit Açıklama Tutanağı’nın düzenlenmesi isteniyor.

Form veya tutanak düzenlenirken yolcudan nakdin kaynağını tevsik eden bilgi ve belgeler (örneğin ihracat bedeli olarak beyan edilen nakit için gümrük beyannamesi veya sözleşme, proforma fatura, fatura vb. belge örneği) talep ediliyor.

Bir sonraki yazımda bu kurallara uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek yaptırımları açıklayacağım.