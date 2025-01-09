Ürün güvenliğinde YGM denetiminden neden geri adım atıldı

İnsan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi bazı ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5) düzenlenmiş ve bu kapsamda yer alan ürünler Tebliğ ekindeki belirtilmişti.

Tebliğin ekinde yer alan listelere göre, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Raporu gerektiren alanlardan bazıları şöyle belirlenmişti;

Petrol sanayii, beşerî ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzerleri, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olanlar, vs. bu listeyi uzatmak mümkündü. Ancak; bu durum piyasada ve ilgili bürokraside bazı sorunlara yol açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı kendi tebliğini yürürlükten kaldırdı.

Neden kaldırdığı konusunda çeşitli rivayetler var, tebliğ ekindeki listelerde kayıtlı ürünleri ithal eden şirketlerin lobi oluşturması, bürokrasi birimleri arasındaki çelişkiler örnek gösterilebiliyor.

Bu tebliğ kalkınca haliyle Gümrükler genel Müdürlüğü de geri adım attı. Bir yazı yayınlayarak, 10.10.2024 tarihli ve 32688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nin (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 18) 3/1 inci maddesinde eşyanın serbest dolaşıma girişi sonrası beyana uygun kullanım, teslim veya işleme konu edilip edilmediğinin tespitinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu ile yapılabilmesi için eşyaya ilişkin yetkili kurumlarca yapılacak kontrollere dair kendi mevzuatlarında düzenlenme yapılması şartı bulunmasını gerekçe göstererek,

31.12.2024 tarihli ve 32769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/5) 10’uncu maddesinin beşinci fıkrası ile Geçici 1’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uygulamayı sona erdirdi

Fakat; Asgari Ücret Tarifesi’ni gösteren listede DK1 kodlu olup yapılan uygulama kapsamı YGM rapor ücretinin geçerliliğini korudu.

Kısacası piyasa karışık, bu konuda yeni bir düzenlemenin yapılması elzem gözükmektedir. Çünkü denetim dışı kalan bir alan var ortada. İlgili bürokratik birimler arasında yapılacak görüşmeler ve piyasa nabzı dikkate alınarak yeni bir uygulama yapılacağını tahmin ediyorum.