YGM tespit işlemleri gümrük idaresine çok katkı sunuyor

2008 yılında ihdas edilen ve kariyer meslek olarak adlandırılan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) 15 yıllık sürede gümrük idaresinin işlerine oldukça yardımcı oldu, yüklerini hafifletti, yol gösterici oldu. Bunların yanı sıra istihdama ve SGK ya vergi sistemine çok çok önemli katkılar yaptı. Peki! YGM’ler nasıl işler yapıp rapora bağlıyor ve gümrük idaresine sunuyor. Sıralayalım;

Genel ve özel antrepo açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit genel ve özel antrepolardaki genişletme-daraltma başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit, genel ve özel antrepolardaki tadilat başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit, genel ve özel antrepolardaki adres değişikliği başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit, antrepo devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespiti, özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti, genel ve özel antrepoların fiziki sayım yapılarak stok kayıtlarının tespiti, genel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerine ilişkin tespit,

Kısmi veya tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu bazı eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının süre uzatımlarının değerlendirilmesi açısından tespiti, nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespiti, gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin hangi oranda Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edildiğinin tespiti, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit, sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile menşe ispat belgelerinin sıhhat ve doğrulukları ile ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti, bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 bilgi formu düzenlenmesi talep edilen ihracata konu eşyanın menşeinin tespiti, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyaların menşe kurallarına uygunluğunun tespiti, ithal edilerek kullanılmış olan ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca yasal belge saklama süresi dolduğundan ithale ilişkin tevsik edici belgeleri bulunmayan eşyanın ihracatında A.TR dolaşım belgesi düzenlenebilmesi için ihraç eşyasının serbest dolaşım statüsünün tespiti,

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülere ilişkin çok zor durum tespiti Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamı ihracat beyannamesi üzerinde, Gümrük Kanunu’nun 73’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra, yan sanayici bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına esas teşkil edecek tespit, Dahilde İşleme Rejimi kapsamı ihracat beyannamesi üzerinde, Gümrük Kanunu’nun 73’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra, dahilde işleme izin belgesi (DİİB)/dahilde işleme izni sahibi bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına esas teşkil edecek tespit,

Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulamasına esas teşkil edecek tespit, dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespit, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün miktarına ilişkin tespit, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi, metal hurda tespit işlemleri, ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın önlem kapsamında olup olmadığının tespit işlemleri ve diğer kurumlarca yapılacak kontrollere ilişkin tespit işlemleri.

Esasen, bu tespit işlemlerine ilaveler yapılması gerekiyor. Örneğin; akaryakıt antrepolarının işlemleri, DİİB belgelerinin kapatılması, YYS işlemleri vb. ki bu konuda çokça yazı yazmıştım. Umarım dikkate alınır.