“Gümrükte Stratejik Mühendislik Dokunuşu” kavramı ilk kez Customs Legislation ManagerHikmet Yazıcıoğlu tarafından gümrük literatürüne ilave edilmiş bulunuyor. İlginç bir yaklaşım, uluslararası boyutu da olabilir.

Kısaca şöyle özetliyor sayın Yazıcıoğlu;

“Görünmeyeni Görmek can alıcı noktadır. Gümrük deyince aklımıza yıllardır zorunlu bir mevzuat uyumu, doğru tarife tespiti ve doğru kıymet beyanı geliyor. Oysa bugün; kırılgan tedarik zincirleri, değişken regülasyonlar ve artan vergi oranları ve dijitalleşme zorunluluğu bu alanı stratejik bir fırsat kapısına dönüştürüyor.

İşte tam bu noktada, Türkiye’den doğan yeni bir disiplin sahneye çıkıyor: Gümrük Mü hendisliği.

Gümrük mühendisliği nedir?

Gümrük Mühendisliği; mevzuat bilgisini finansal optimizasyon, risk yönetimi ve dijital otomasyonla harmanlayan disiplinler arası bir yaklaşım.

Klasik danışmanlığın ötesine geçerek şirketlere şu faydaları sağlıyor:

- Vergi yükünü azaltarak finansal avantaj sağlama

- Menşe kurallarını ve tarife yorumlama kurallarını stratejik avantaja dönüştürme

- Risk ve denetim mühendisliği ile ceza olasılığını minimize etme

- Süreçleri dijitalleştirerek yapay zekâ ile hız ve uyum sağlama

Neden şimdi?

Artık sadece üretim maliyetlerini düşürmek yetmiyor. Küresel ticarette kazananlar, gümrük süreçlerini stratejik yönetebilen şirketler olacak. Doğru mevzuat analizi ve teknik bilgiyle, tek bir ticaret operasyonunda milyonlarca liralık avantaj elde etmek mümkün.

Geleceğin mesleği

Dış ticaretin geleceğinde gümrük mühendisliği mesleği ile sadece gümrük uyum sağlamak değil kazanç sağlamak mümkün olacak.

Bu meslek, Türkiye’de doğan ve uluslararası literatürde yer bulabilecek potansiyele sahip, küresel rekabette şirketleri daha çevik ve maliyet avantajlı kılacak bir alan olarak öne çıkıyor.

Artık gümrük, sadece evrak işi değil; mühendislik gerektiriyor.”

Bu konu üzerinde gümrük camiasının kafa yormasında ülke ve şirket menfaatleri açısından yarar bulunuyor.