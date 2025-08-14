  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Hasan AKDOĞAN
  4. Gümrükte stratejik mühendislik

Gümrükte stratejik mühendislik

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

“Gümrükte Stratejik Mühendislik Dokunuşu” kavramı ilk kez Customs Legislation ManagerHikmet Yazıcıoğlu tarafından gümrük literatürüne ilave edilmiş bulunuyor. İlginç bir yaklaşım, uluslararası boyutu da olabilir.
Kısaca şöyle özetliyor sayın Yazıcıoğlu;

“Görünmeyeni Görmek can alıcı noktadır. Gümrük deyince aklımıza yıllardır zorunlu bir mevzuat uyumu, doğru tarife tespiti ve doğru kıymet beyanı geliyor. Oysa bugün; kırılgan tedarik zincirleri, değişken regülasyonlar ve artan vergi oranları ve dijitalleşme zorunluluğu bu alanı stratejik bir fırsat kapısına dönüştürüyor.
İşte tam bu noktada, Türkiye’den doğan yeni bir disiplin sahneye çıkıyor: Gümrük Mü hendisliği.
Gümrük mühendisliği nedir?
Gümrük Mühendisliği; mevzuat bilgisini finansal optimizasyon, risk yönetimi ve dijital otomasyonla harmanlayan disiplinler arası bir yaklaşım.
Klasik danışmanlığın ötesine geçerek şirketlere şu faydaları sağlıyor:
- Vergi yükünü azaltarak finansal avantaj sağlama
- Menşe kurallarını ve tarife yorumlama kurallarını stratejik avantaja dönüştürme
- Risk ve denetim mühendisliği ile ceza olasılığını minimize etme
- Süreçleri dijitalleştirerek yapay zekâ ile hız ve uyum sağlama
Neden şimdi?
Artık sadece üretim maliyetlerini düşürmek yetmiyor. Küresel ticarette kazananlar, gümrük süreçlerini stratejik yönetebilen şirketler olacak. Doğru mevzuat analizi ve teknik bilgiyle, tek bir ticaret operasyonunda milyonlarca liralık avantaj elde etmek mümkün.
Geleceğin mesleği
Dış ticaretin geleceğinde gümrük mühendisliği mesleği ile sadece gümrük uyum sağlamak değil kazanç sağlamak mümkün olacak.
Bu meslek, Türkiye’de doğan ve uluslararası literatürde yer bulabilecek potansiyele sahip, küresel rekabette şirketleri daha çevik ve maliyet avantajlı kılacak bir alan olarak öne çıkıyor.
Artık gümrük, sadece evrak işi değil; mühendislik gerektiriyor.”

Bu konu üzerinde gümrük camiasının kafa yormasında ülke ve şirket menfaatleri açısından yarar bulunuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Dünya Gümrük Günü’nde kampanya başlatılmalı 16 Ocak 2025
Ürün güvenliğinde YGM denetiminden neden geri adım atıldı 09 Ocak 2025
YGM şirket ortaklığı Türk Ticaret Kanunu ile çelişiyor 31 Ekim 2024
Eşyanın hurda olarak ithal edilebilmesi YGM raporu şartı getirildi 25 Ekim 2024
Ürün güvenliğinde ve ygm raporu şartı getirildi 17 Ekim 2024
Enerjide stratejik çözümler geliştirilecek 11 Ekim 2024
İthalatçı şirketler yeni uygulamalara dikkat 27 Haziran 2024
YGM tespit işlemleri gümrük idaresine çok katkı sunuyor 13 Haziran 2024
Gümrüklerde nakit beyanı kurallarına uyulmama yaptırımları 16 Mayıs 2024
Gümrüklerde nakit beyanı kuralları yenilendi 09 Mayıs 2024