Ürün güvenliğinde ve ygm raporu şartı getirildi

İnsan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kontrolüne tâbi bazı ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5) düzenlenmiş ve bu kapsamda yer alan ürünler tebliğ ekindeki belirtilmiştir.

Yenilikler şöyledir:

2024/5 sayılı Tebliğ, önceki düzenlemelerden farklı olarak daha geniş kapsamlı bir güvenlik standartlarını içermekte ve ürün güvenliğini sağlamak adına daha sıkı denetimler öngörmektedir. Bu yenilikler, tüketicilerin güvenliğini sağlamak ve piyasa koşullarını iyileştirmek amacıyla getirilmiştir.

Tebliğ, üretici, ithalatçı ve dağıtıcı rollerini netleştirerek her bir paydaşın sorumluluklarını belirlemiştir. Bu sayede ürün güvenliği zincirindeki her adımın sağlam ve güvenilir olması hedeflenmiştir.

Tebliğ, ihracat yapan firmalar için uluslararası pazarlarda kabul edilen güvenlik standartlarına uygunluk şartlarını içermekte ve ihracatçıların bu standartlara uygun ürünler sunmalarını teşvik etmektedir. Bu süreç, Türk malı ürünlerin uluslararası arenada daha rekabetçi olmasını sağlayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine tâbi olması kaydıyla, Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin;

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri gerektiren alanlar

Petrol sanayii, beşerî ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda,

Ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması halinde,

Ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması halinde,

Ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması halinde,

Hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması halinde,

Ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması halinde

Ve söz konusu ürünlerin fatura tutarının 500 bin TL üzerinde olması halinde, ürünlerin yapılan beyana uygun kullanımının veya tesliminin gerçekleştirildiğinin tespiti için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri raporu gerekmektedir.

Bununla birlikte, bu kapsamda sabit referans numarası beyan ederek ithal edilen ve serbest dolaşıma giriş sonrası devredilen ürünlerin alıcısı tarafından uygun kullanıma sevk edilmesinden ithalatçı firma sorumludur.

Firma tarafından yapılması gerekenler:

Aylık olarak ithalat beyanname datası temin edilmesi. İthalat beyannamelerinden gıdayla temas etmeyecek taahhüdü ile beyan edilenlerin ayrılması, YGM raporu hazırlanması gerekenlerin ayrıştırılması (500 bin TL üstü),YGM raporu hazırlanacaklara ilişkin hazırlanacak ithalat listesinde beyanname tarih, sayı, GTİP, GTİP açıklaması, ticari tanım, miktar bilgileri yer alması gerekmektedir.