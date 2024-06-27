İthalatçı şirketler yeni uygulamalara dikkat

Metal hurda ithal eden şirketler dikkat;

Bu şirketlere, gümrük idaresinin istediği tespit işlemlerini YGM’lere yaptırmak zorunluluğu getirilmiş bulunuyor.

Tespit işlemleri nasıl yapılacak?

Öncelikle ilgili firmalar ile YGM bir sözleşme yapacak ve bu sözleşme bakanlık sitesine yüklenecek. Sözleşmenin konusu; "metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde yapılacak işlem sonucunda kendi orijinal kullanımlarına uygun olmayan, ilk şekillerinden farklı bir eşya haline gelip gelmediğinin tespiti" şeklinde olacaktır.

Bilahare YGM gümrük beyannamesini, eşyanın beyan edildiği GTİP’i, eşyanın mevcut durumunu, teminatı veren kişi/kurumun vergi numarası, ticaret unvanını, teminatın tutarını, yapılacak işlemin niteliğini, işlemin amacına uygun olarak eşyanın ilk şekillerinden başka bir eşya haline gelmesini sağlayıp sağlamadığını kontrol edecek ve tespitler fiziki olarak ve bilgi/belge üzerinden yapılacaktır.

Hakkında tespit yapılan eşya ile ilgili belgelerin neler olduğu ve gümrük idaresi ile yapı-lan yazışmalar, muhasebe kayıtları dahil bu belgeler incelenecek ve eşyanın firmanın tesisine intikal etmiş olduğunun kamera kayıtları, sevk irsaliyesi gibi bilgi, belge, veri, görüntü vb. üzerinden tespiti yapılacaktır. Eşyanın firma tesisinde yapılan işlem sonucunda kendi orijinal kullanımlarına uygun durumda olmayan, ilk şekillerinden başka bir eşya haline getirildiğinin tevsikini teminden işlem görmüş eşyanın firma stoklarında yer alıp almadığının, yer almıyorsa bu eşyanın satışının muhasebe kayıtları dahil olmak üzere firma kayıtları üzerinden belgelendirilmesine bakılacaktır.

Bunların sonucunda; eşyanın ilk şekillerinden başka bir eşya haline gelmesi için yapılan kırma, kesme vb. işlemlerin tanımlanması ve söz konusu işlemler neticesinde eşyanın kendi orijinal kullanımlarına uygun durumda olmayan, ilk şekillerinden farklı bir eşya haline gelip gelmediğinin tespiti yapılarak rapora bağlanacaktır.

Keza; ticaret politikası önlemlerine tabi eşya ithal eden şirketler de dikkatli olmak zorundadırlar.

Şöyle ki; ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın önlem kapsamında olup olmadığının tespit işlemlerinin de benzer usulde YGM’lere yaptırılması zorunluluğu getirilmiş bulunuyor.

GTİP itibariyle önleme tabi olmakla birlikte kapsam dışı olarak beyan edilen eşyanın gümrük işlemleri sırasında önlem kapsamında olup olmadığının mevcut bilgi ve belgelerden tespitinin mümkün olmaması durumunda gümrük idaresince gerekli görülmesi üzerine beyannamenin kapanmasından sonra kapsam dışı beyanın doğruluğunun tespitinin yaptırılması gerekiyor.

Ayrıca; Gümrük idaresi dışındaki diğer kurumlarca yapılacak kontrollere ilişkin tespit işlemlerini de ithalatçı şirketler YGM’lere yaptırmak zorundadırlar.

Diğer kurumlarca yapılacak kontroller kapsamında kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygun olup olmadığının tespiti YGM’lerce yapılıp rapora bağlanması zorunluluğu getirilmiş bulunuyor. İthalatçı şirketlerin bu yeni uygulamaları atlamamaları kendi menfaatleri gereğidir.