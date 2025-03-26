Gazprom ve Bosphorus Gaz’dan işbirliği görüşmesi
Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Bosphorus Gaz Başkanı Adnan Şen, Türk doğal gaz piyasasını ve işbirliğini görüştü.
Gazprom'dan yapılan açıklamada,Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller ile Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Şen'in çalışma toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede Türk doğal gaz piyasasındaki durumun istişare edildiği bilgisi verilen açıklamada, “Taraflar, Gazprom ile Türkiye'deki özel doğal gaz ithalatçıları ve özellikle 15 yılı aşkın süredir Bosphorus Gaz ile devam eden yapıcı işbirliği üzerinde durdu.” ifadesi kullanıldı.