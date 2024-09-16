Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 166 megavatsaatle 20.00’de, en düşük tüketim ise 29 bin 851 megavatsaatle 08.00’de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada kömür santralleri yer aldı

Günlük bazda dün 856 bin 967 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 856 bin 65 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile doğal gaz ve yüzde 15,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 681 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 778 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.