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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 88 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 462 megavatsaat oldu.

Haber Merkezi
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 794 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 229 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada kömür santralleri yer aldı

Günlük bazda dün 962 bin 88 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 964 bin 462 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 282 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 450 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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