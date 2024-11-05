İhlas'tan dev girişim: Kırgızistan'da enerji şirketi Orta Asya Investment Holding Inc'yi devraldı

İhlas Holding A.Ş., Kırgızistan'da faaliyet gösteren enerji şirketini devraldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından, Kırgızistan'da enerji sektöründe faaliyet göstermekte olan Orta Asya Investment Holding Inc'nin %30 hissesinin nominal bedelden devralınmasına ilişkin taraflar arasında pay devri sözleşmesi imzalanmış olup, Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahid Ören olmuştur."

Erdoğan'dan açıklama

Anlaşmanın imza töreni öncesi Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Zirvesi’nin toplandığı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla iki ülke arasında Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle oldu:

"İkili ticaret hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık. En fazla resmi kalkın desteği sunan ülkelerin başında geliyoruz. Bütün bunlar ata yurdumuza atfettiğimiz önemin göstergesidir. "

"Bugün açılışını yapacağımız Türk-Kırgız Dostluk Hastanesi bu projeler arasındadır. Güvenlik kurumlarımız arasındaki işbirliği, eğitim faaliyetleri ve destek projeleriyle başarılı şekilde devam ediyoruz."

"Manas Üniversitesi'nin dünyanın en üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine, bilime ve sanata katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim."

"FETÖ ile ortak mücadelemiz sürecek. Atılan ortak imzalarla güvenlik ilişkilerimiz gelişecek."

"İsrail'in şimdi de Lübnan'a saldırıları, uluslararası sistemi tehdit ediyor. Türk devletleri Zirvesi'nde acil ateşkes çağrısında bulunmuştuk. Filistin meselesinin çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz önemlidir."

"İsrail'e baskının artırılması için BM dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın desteği için teşekkür ederim."

"KKTC'nin gözlemci üye olarak katılmasına destek vereceğiniz için yürekten teşekkür ediyorum."