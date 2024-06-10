Irak Petrol Bakanı Abdülgani'den Kerkük-Ceyhan boru hattına açıklaması: İlerleme kaydedildi

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdülgani, Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve orada faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, kamu televizyonu Irakiya TV'ye söyleşi veren Abdülgani, "Görüşmelerde ilerleme kaydettik ve birkaç gün içinde bir anlaşmaya varmayı umuyoruz" dedi.

Bağdat'ta yapılan toplantıya Irak Petrol Bakanı Hayan Abdülgani ile Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri katıldı. Toplantıdan önce Irak Petrol Bakanlığı, Kürt yetkililer ve bölgede petrol çıkaran yabancı enerji şirketlerine ihracatı yeniden başlatmak için bir araya gelme çağrısında bulunmuştu.

Görüşme olumlu

Reuters'a konuşan üst düzey bir petrol bakanlığı yetkilisi, "Petrol ihracatının yeniden başlamasını engelleyen konuları görüşmek üzere toplantı devam ediyor. Nihai bir anlaşmaya varılacağını söylemek için henüz erken ancak görüşmelerin olumlu yönleri olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Türkiye, Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) Irak merkezi hükümetinin izni olmadan 2014 ile 2018 yılları arasında Kürt Bölgesel Yönetimi'nden petrol ithalatı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tahkimde verdiği tazminat cezasının ardından 25 Mart 2023'te Kerkük-Ceyhan hattından petrol akışını durdurmuştu.