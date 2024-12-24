  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. İran'da enerji krizi büyüyor! "Tasarruf yapanlara para ödülü verilsin"
Takip Et

İran'da enerji krizi büyüyor! "Tasarruf yapanlara para ödülü verilsin"

İran'da enerji krizi sebebiyle ülkedeki devlet kurumları ve okullar tatil edilirken, sanayi durma noktasına geldi. İran Meclisi Enerji Komisyonu üyesi Abdulhüseyin Himmeti, enerji tasarrufu yapan meskenlerin parayla ödüllendirilmesini önerdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'da enerji krizi büyüyor! "Tasarruf yapanlara para ödülü verilsin"
Takip Et

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, İran Meclisi Fars Milletvekili Ümid Nasibi, mecliste milletvekillerine hitaben konuşmasında elektrik kesintisi sorununa değindi.

Yaşanan elektrik krizi nedeniyle halkın öfkeli olduğuna işaret eden Nasibi, "Günde 10 saat elektrik kesintisi, tarım, bahçeler, tarlalar ve sebze üretiminin tamamen yok olması demektir." dedi.

"Enerji tasarrufu yapan meskenler ödüllendirilsin"

İran Meclisi Enerji Komisyonu üyesi Abdulhüseyin Himmeti, enerji tasarrufu yapan meskenlerin parayla ödüllendirilmesi önerisinde bulundu.

Sanayi ve madenlerde yaşanan elektrik kesinti sorununa değinen Himmeti, "Halktan, evsel gaz tüketimini azaltmaları istenmeli ve karşılığında bir ticari hesaplama yapılmalıdır. Örneğin, her aile günlük tüketiminden 100 metreküp gaz azaltırsa, bunun karşılığında aylık yaklaşık 2-3 milyon Tümen alabilir. Bu durumda sanayinin gaz sorunu da çözülmüş olur." ifadelerini kullandı.

İran'da, ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapılamaması, enerji tedarikinde sıkıntıya yol açıyor. Özellikle kış aylarında sanayi, tarım alanları ve yerleşim bölgelerindeki elektrik kesintileri ekonomik ve sosyal sorunlara neden oluyor.

 

ABD'nin büyük bankaları yıllık stres testleriyle ilgili Fed'e dava açtıABD'nin büyük bankaları yıllık stres testleriyle ilgili Fed'e dava açtıKüresel Ekonomi

 

İran'da enerji krizi büyüyor: Okullar uzaktan eğitime geçti, fabrikalar durduİran'da enerji krizi büyüyor: Okullar uzaktan eğitime geçti, fabrikalar durduDünya

 

Enerji
Bakan Bayraktar duyurdu: Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
Bakan Bayraktar duyurdu: Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
EBRD'den Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 milyon dolarlık finansman
EBRD'den Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 milyon dolarlık finansman
Karatay Belediyesi’nden dev enerji yatırımı
Karatay Belediyesi’nden dev enerji yatırımı
ABD'nin petrol sondaj kulesi arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi arttı
Beyaz cennette elektrik mesaisi
Beyaz cennette elektrik mesaisi
Bakan Bayraktar, Akkuyu’da görev yapan Türk nükleer mühendis sayısını açıkladı
Bakan Bayraktar, Akkuyu’da görev yapan Türk nükleer mühendis sayısını açıkladı