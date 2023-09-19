"Kesintiler fiyatları yükseltmekle ilgili değil"

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Riyad ve Moskova'nın ham petrol arz kesintilerini uzatma kararının, fiyatları yükseltmekle ilgisi olmadığını söyledi.

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman Calgary'deki Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "Daha fazla azaltabilir ya da arttırabiliriz, bu mesajın net olduğundan emin olmak istediğimiz bir konu. Bunun fiyatları yükseltmekle ilgisi bulunmuyor. Asıl mesele doğru zamanda, verilere sahip olduğumuzda ve bu kararı almak için bizi çok daha rahat bir bölgeye götürecek netliğe sahip olduğumuzda karar vermekle ilgili "dedi.

Riyad ve Moskova vanaları kıstı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün bazı üyeleri ve OPEC+ olarak bilinen müttefikleri, 2024 yılı sonuna kadar günde 1.66 milyon varillik birleşik gönüllü kesinti uyguluyor. Bu da oybirliğiyle kabul edilen OPEC+ politikalarının dışında kalıyor. Bunun üzerine Suudi Arabistan ve Rusya, yılsonuna kadar günlük 1 milyon varil üretim ve 300.000 varil ihracatta gönüllü düşüş uygulayacaklarını duyurdu.

Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda. Krallık ekonomisini çeşitlendirmek için tasarlanan dev projeleri desteklemek için enerjiden kasasına giren gelire bel bağlıyor.