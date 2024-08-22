Petrol fiyatlarında düşüş! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

TSİ 07:33 itibarı ile Brent ham petrol vadeli işlemleri 75,96 dolar/varile gerilerken, ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü vadeli kontratları 71,74 dolar/varil'den işlem gördü.

Ekim ayı vadeli WTI kontratı 15 Ağustos'tan bu yana %6,9 düşerken, Brent vadeli kontratları da aynı dönemde %6,4 geriledi.

Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler fiyatları aşağı yönlü baskıladı

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de çarşamba günü revize edilen istihdam istatistiklerinin 2024 yılında daha önce bildirilenden daha az istihdam oluştuğunu göstermesi ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'den geçen hafta gelen zayıf ekonomik veriler nedeniyle fiyatlar düştü.

Petrol yatırımcıları ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ olarak bilinen Rusya gibi müttefiklerinin ekim ayında bazı gönüllü üretim kesintilerini kaldırarak daha fazla arz sağlamasını bekliyor.

Phillip Nova kıdemli piyasa analisti olan Priyanka Sachdeva, "Zayıf küresel talep ve OPEC+'nın üretim kısıntılarını geri çekmesine ilişkin potansiyel tehdit petrol üzerinde baskı oluşturuyor" dedi ve Ortadoğu'daki çatışmaların ve jeopolitik gerginliklerin riskleri yukarı çektiğini ekledi.