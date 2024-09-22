Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 35 bin 95 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 770 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.

Dün 1000 metreküp gazın fiyatı 11 bin 879 lira oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 879 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 425 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 473 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 285 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 402 bin 85 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 290 bin 97 metreküp olarak kayıtlara geçti.