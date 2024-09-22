Emlak alım-satım harcına düzenleme geliyor

AK Parti hükümeti, gayrimenkul alım-satımındaki tapu harç oranlarını düşürmek için yeni bir yasa teklifi hazırlıyor.

Şu anda, gayrimenkul alım-satımında alıcı ve satıcı ayrı ayrı yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 4 tapu harcı ödüyor. Ödenecek harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden tespit ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında ciddi farklar bulunuyor. Burada oluşan kayıt dışılığın giderilmesine dönük maddenin torba yasa teklifinde yer alması planlanıyor.

Tapu harç oranlarında indirim yapılması planlanıyor

AK Parti, TBMM'nin açılması ile birlikte gündeme getireceği ekonomi torba yasa teklifi kapsamında gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirim yapılmasını planlıyor.

Sabah’ın haberine göre AK Parti, ekonomi kurmayları ile birlikte yeni ekonomi paketi üzerindeki çalışmalara başladı.

Üzerinde çalışılan değişiklikler şu şekilde:

Mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı ödeniyor. Ödenecek harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden tespit ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında ciddi farklar bulunuyor.

Burada oluşan kayıt dışılığın giderilmesine dönük maddenin torba yasa teklifinde yer alması planlanıyor. Üzerinde durulan düzenlemeye göre alıcı ve satıcıdan alınan tapu harç oranları düşürülecek. Ne kadarlık bir indirim uygulanacağı yapılacak etki analizleri ile netleşecek. Bu yapılırken alım satımlarda gayrimenkulün gerçek değerinin konu edilmesini sağlayacak sistem de kurulacak.

Adli ve idari cezalar arttırılacak

Gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin takibi, gerçek değerinden vergilendirilmesi, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezalar arttırılacak.