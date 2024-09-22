Güney Kıbrıs ile Yunanistan'dan 'elektrik' anlaşması: 'En uzun' yüksek gerilim kablosu olacak

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın enerji bakanlıkları, kıta Avrupası ile Doğu Akdeniz'i birbirine bağlayacak bir denizaltı elektrik kablosunu hayata geçirmek üzere mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu. Great Sea Interconnector (GSI) adlı 1,9 milyar euro'luk projeyle Avrupa'daki iletim ağları Güney Kıbrıs'a bağlanacak ve bu hat daha sonra İsrail'e uzanacak.

Proje destekçileri, hattın tamamlandığında 1240 km ile “dünyanın en uzun” ve 3 bin metre ile en derin yüksek gerilim kablosu olacağını bildirdi. İki bakanlıktan cumartesi günü yapılan açıklamada, cuma gecesi imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca proje üzerindeki çalışmaların ilerleyen günlerde yeniden başlayacağı kaydedildi.

"Stratejik önem taşıyor"

VOA Türkçe'nin aktardığına göre, alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç duyan ve projeye itiraz etmeyen Güney Kıbrıs, projenin toplam maliyeti, uygulanabilirliği ve öngörülemeyen gecikmelerden doğacak yükümlülükler konusunda açıklama istemiş, bu nedenle projede gecikmeler yaşanmıştı. İki bakanlığın açıklamasında, projenin Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) için stratejik önem taşıdığı çünkü Güney Kıbrıs'ın Avrupa'nın elektrik ağına bağlanacağı, enerji dönüşümünü ve Yunanistan'ın temiz enerji kanalı olma hedefini kolaylaştıracağı belirtildi.