Tarım sektöründe elektrik tüketimi arttı

MEHMET KAYAFİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) Genel Müdürü İlkay Baydar, 2025 yılında 9,9 milyar TL yatarım planladıklarını ve tarife dönemi boyunca yapacakları toplam yatırımın böylece 33,6 milyar TL’ye ulaşacağını söyledi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) organizasyonuyla, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik basın gezileri kapsamında bir grup gazeteci AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar ve Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan ile bir araya geldi.

Basın toplantısında, AEDAŞ’ın görev bölgesinin sadece sahillerden ibaret olmadığını, yüksek yerleşim yerleri ve doğu-batı yönünde 650 kilometreye ulaşan, Toros dağlarındaki yüksek yerleşimlerin de yer aldığı geniş ve farklı iklim koşullarında hizmet sunulduğunu belirtti. Bölgenin turizmle bilinmesine karşılık, tarımda da elektrik tüketiminin arttığı bir dönem yaşandığını belirten Baydar, en önemli sorunlarından birinin yaz aylarında çok yüksek miktarlara ulaşan klima elektrik tüketimi olduğunu, bunların sayı ve satışı ile gelecek yükü bilememe nedeniyle riskler ortaya çıktığını vurguladı. Turizmdeki otellerin doluluk oranının dahi sistem yönetimini zorladığını belirten Baydar, önceliklerinin elektrik kesintisine yol açmadan sistemi dengede tutmak olduğunu vurguladı.

Klima satışlarının ve kullanımını herhangi bir izleme ve değerlendirme sistemi bulunmadığını, kendilerinin bu yönde bir tahmin yapmaya çalıştıklarına ancak bir sonuca ulaşamadıklarını kaydeden Baydar, “Dağıtım trafolarının içinde sayaçlarımız var. Kullanıcının maksimum gücünü kaydederek ona hazırlık yapıyoruz. O hatlarda güç yükseltme-dengeleme yapıyoruz. Bölgede elektrik tüketiminde büyük değişiklikler olabiliyor. Yük, güç dağıtım talebini yönetmek buradaki en önemli işimiz” dedi.

Baydar, bu deneyimden hareketle, klima ve soğutma sistemlerine yönelik bir takip-lisanslama sisteminin kurulmasının faydalı olacağını vurguladı. AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, bölgedeki yatırımlarının bu sistemi yönetmeye odaklandığını vurgulayarak, değişim trafolarının bunlar arasında önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

LED aydınlatma için yatırım

Bölgede LED armatürlerle verim ve tasarrufa katkı sağlamak için yatırıma hazırlandıklarını açıklayan Baydar, “Bu yıl bölgemizdeki aydınlatmalarda ciddi bir LED dönüşüm süreci yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen şirket hedefimiz kapsamında 23.351 adet armatürün LED’e dönüştürülmesi planımız bulunuyor. Bu kapsamda 8 bin adet mevcut armatürü LED’e dönüştürürken, 15 bin adet de yeni LED tesis edeceğiz. Gerçekleştirilecek dönüşüm ile yıllık 3 milyon 850 bin 667 kWh enerji tasarrufu sağlanmasını öngörüyoruz” diye konuştu

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Yılmaz da, sokak ve belirli alanlardaki aydınlatmada LED armatürlere geçişin evlerdeki dönüşüm kadar basit olmadığını, sistem hatta aydınlatmanın açı değişikliği, bazı yerlerde direklerin değişimine kadar gereklilikler ortaya çıktığını kaydetti.

Acil durum haberleşme sistemi geliştirildi

AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, sistem yönetimi ve hizmet sunumuna yönelik teknoloji kullanımı yanında, sektördeki ihtiyaçlara yanıt verme kapsamında yürüttükleri AR-GE çalışması kapsamında, güneş enerjisiyle çalışan acil durum haberleşme sistemini geliştirdiklerini belirtti. Sistem, doğrudan uydu haberleşme sağlayarak, uydu üzerinden internete erişim sağlayan bir yapı olarak tasarlandı. Belirli noktalara kurulabilecek olan sistem, çevresindeki kişilere elektrik ve telekomünikasyon altyapısından bağımsız internete erişim imkanı sağlıyor. Bu arada, Baydar, Türkiye’nin en yoğun yıldırım düşen bölgelerinden birinde görev yaptığını belirterek, yıldırımın düştüğü noktayı tam olarak belirten bir sistem kullanıldığını ve böylece yıldırım kaynaklı arızaların hızla çözülmesi için veri odaklı bir sistem kurduklarını açıkladı.