Yeşil enerjide Kahramanmaraş modeli

Ali ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bir yandan şehrin imar ve inşası hızla sürerken bir yandan da şehir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yatırımlarıyla ayağa kaldırılıyor. Yenilenebilir enerjide Türkiye’de 8. sırada olan Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi güneş enerji santralinin temelini attı. Başkan Görgel, “Şehrimizi yeşil enerjide zirveye taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin taşıdığı potansiyeli değerlendirmek ve gerek bölge gerekse ülke genelinde katma değer oluşturma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan şehirde imar ve inşa faaliyetleri hızla sürerken, Büyükşehir Belediyesi de yeni yatırımlarıyla Kahramanmaraş’ın adından bölgede sıklıkla söz ettiriyor. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in vaatleri arasında olan Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali’nin temeli atıldı. Pazarcık Karabıyıklı mevkiinde yapımına başlanan tesisin 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması ve Büyükşehir Belediyesi’nin enerji giderlerinin %60’ını karşılaması hedefleniyor.

Yeşil enerjide Kahramanmaraş örneği

Yeşil enerjide Kahramanmaraş’ı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve başlamamızın ardından 7 aylık bir süreç geçti. Tabi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm bakanlıklarımız ve yerel yönetimler olarak bizler deprem bölgesinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada da Kahramanmaraş’ımız toparlanma sürecinde girdi. Bir yandan yeni konutlar tamamlanırken bir yandan da şehircilik anlamında vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı projelerimizi sürdürüyoruz. Yeşil enerji de bizim hedeflerimizin biriydi. Şehrimizin bu alanda da potansiyeli çok yüksek. Temelini attığımız Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali ile güzel bir adım atmış olduk” diye konuştu.

Yılda 50 milyon TL tasarruf

Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali’yle Büyükşehir Belediyesi’nin yılda 50 Milyon TL enerji tasarrufu sağlayacağını da belirten Başkan Görgel, “140 Milyon TL’lik yatırımla 6 megavat kurulu güce sahip bir tesis kuruyoruz. İnşallah 150 gün gibi kısa bir sürede de tamamlanacak. Tamamen hibe desteğiyle inşasına başladığımız bu tesis, yılda 50 Milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlayacak. İnşallah bu tasarruf da hemşehrilerimize yatırım olarak geri dönecek. Kahramanmaraş bulunduğu konumu ve sahip olduğu potansiyelle bölgenin en özel şehri. İnşallah bu dönem içerisinde şehrimiz her alanda farkını ortaya koyacak ve gerek bölge gerekse Türkiye’de adından sıklıkla söz ettirecek. Hemşehrilerimizle birlikte, şehircilik vizyonumuzla şehrimizi tüm Türkiye’ye örnek bir hale getireceğiz inşallah” dedi.

Bölgenin ilk yeşil filosu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yeşil Enerji vizyonuna da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Yeşil enerjinin kullanımını her alanda yaygınlaştıracağız. Bu noktada bir şirket de kuruyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sıfır emisyon hedefinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşımada da bir dönüşüm başlattık. Türkiye’ye örnek olacak bir Yeşil Filo kuruyoruz. Şuan ekiplerimiz görüşme gerçekleştiriyorlar. İnşallah elektrikli araçlarımız önümüzdeki yıldan itibaren hizmete alınmış olacak. Hedefimiz daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş. İfade ettiğim gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm bakanlıklarımızla iş birliği içerisinde de bu hedefimiz ulaşacağız inşallah” ifadelerini kullandı.