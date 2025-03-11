Zamlı ilk faturalar geldi! 1000 TL’lik elektrik faturası 4000 TL’ye çıktı: Vatandaş inanamadı

Türkiye, 1 Şubat itibarıyla elektrik faturalarında yeni bir döneme girdi. Bu kapsamda, aylık 417 kWh tüketimi aşan hanelere yönelik devlet desteği kaldırıldı. Yaklaşık 1,2 milyon mesken abonesini etkileyen düzenleme sonrası ilk faturalar vatandaşlara ulaştı. Fatura tutarlarını gören birçok kişi ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

1000 TL olarak ödenen fatura 4 bin TL’yi aştı

Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan aboneler, beklediklerinden çok daha yüksek elektrik faturalarıyla karşılaştı. Artan fatura tutarları nedeniyle enerji yönetimine yönelik şikayetler de hızla yükseldi. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, Antalya’da bir abonenin daha önce 1000 TL ödediği faturanın 4 bin TL’yi aştığı, Gaziantep’te ise 950 TL olan faturanın 3700 TL’ye yükseldiği belirtildi.

"Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok"

Geçtiğimiz günlerde, “Devlet sübvansiyon yapıyor, bunu ne kadar yapmamız lazım bu çok önemli bir konu. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin” ifadelerini kullandı. “Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin” diyerek dikkat çeken bir çıkışa imza atan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz elektrik faturalarına yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin şunları söylemişti:

“Yatırımcılara diyorsunuz ki serbest piyasada elektriğin maliyeti şu kadar buna güvenerek yatırım yapıyor sonra diyorsunuz ki sen enerjini şu kadar fiyattan satacaksın, bu doğru değil. Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor.”