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Ons altın, doların zayıflığı ve güvenli liman talebiyle yükselişte

Ons altın ABD dolarındaki zayıflığın ve güvenli liman arayışının desteği ile yükseldi.

Haber Merkezi
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Ons altın, doların zayıflığı ve güvenli liman talebiyle yükselişte
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Ons altın, ABD dolarındaki zayıflığın, yatırımcıların ticarette gerilimler ve ekonomik yavaşlama korkularının etkisiyle güvenli liman arayışına yönelmeleri sonrası yükseldi.

Spot altın yüzde 0,35 artışla ons başına 2.900,52 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise 2897,92 dolardan işlem görüyor.

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, “ABD doları ve Hazine getirileri düşüyor, bu da altının biraz destek bulmasına yardımcı oluyor. Genel yükseliş trendi bozulmadan devam ediyor ve en az direnç gösteren yol yukarıdan yana. Fiyatlar son dört haftadır yaklaşık 2,830 ile 2,960 arasındaki bir aralıkta istikrarlı seyrediyor. Bir tür kalıcı yönlü hareketin yeniden başladığı sonucuna varmak için bu sınırların üstünde veya altında ikna edici bir kırılma görmemiz gerekir” dedi.

Yatırımcılar, Fed'in faiz oranı duruşunu analiz etmek için çarşamba günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi verilerini bekliyor.

Altın, siyasi risklere ve enflasyona karşı bir koruma olarak görülüyor, ancak yükselen fiyatlar Fed'i faizleri daha yüksek tutmaya zorlarsa, getirisi olmayan varlık cazibesini kaybedebilir.

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