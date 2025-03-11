Petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı devam ediyor

ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin dünya genelinde ekonomileri yavaşlatacağı ve enerji talebine zarar vereceği endişesiyle petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor.

OPEC+'nın Nisan'da üretimini artırmaya hazırlanması da petrol fiyatları üzerindeki baskıya katkı yapıyor.

ICE'de vadeli Brent petrolü 68,99 dolara kadar düşüşün ardından düne göre 5 sent veya yüzde 0,07 düşüşle varil başına 69,23 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Teksas ham petrolü de 10 sent veya yüzde 0,15 kayıpla varil başına 65,93 dolara geriledi.

ANZ'de kıdemli emtia stratejisti olan Daniel Hynes, "Trump'ın yorumları, yatırımcıların talepte daha zayıf büyüme riskini fiyatlamaya başlamasıyla bir satış dalgasını tetikledi" dedi.

Petrol piyasası ABD'de bugün açıklanacak API ve yarın açıklanacak DOE haftalık petrol stok verilerini takip edecek.