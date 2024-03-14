Et satışları çakıldı: Sektör yeni zam sinyali verdi

ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, et fiyatlarında son dönemde yaşanan artışları değerlendirdi. Yücesan, Ramazan ayı öncesinde satışların bir miktar artmasına rağmen, Ramazan'ın başlamasıyla satışların yeniden gerilediğini aktardı.

Enflasyon alım gücünü düşürdü

Düşüşün tamamen alım gücüyle orantılı olduğunu aktararak, "Besicilerimiz enflasyondan kaynaklanan maliyet artışalını et fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Aslında son dönemde yapılan zamlara baktığınızda enflasyonla orantılı olduğunu görebilirsiniz. Ramazan ayı başlamadan birkaç gün önceye kadar satışlarda bir hareketlenme yaşandı fakat bu geçici oldu. Beklenen talebe de ulaşılamadı. Ramazan ayı ile birklikte yeniden satışlar düştü. Burada sorun yüksek enflasyonun alım gücünü etkilemesiyle alakalı" değerlendirmesini yaptı.

Fiyatlarda artış bekliyoruz

Yücesan, Ramazan ayı ve ardından Kurban Bayramı sürecinde et satışlarının daha da düşmesini beklediklerini ifade ederek fiyat artışına ilişkin görüşlerini ise şöyle açıkladı:

"Yılın ilk yarısında fiyatların artacağını düşünmüyorum. Arz talep dengesi fiyatlara yansıyan önemli bir faktör. Ancak yılın ikinci yarısında enflasyonun yükselme eğilimine göre fiyatlar da artmaya devam edecektir. Besicilerimizin devlet tarafından desteklenmesi fiyat artışlarının önüne geçeceği inancındayız."