41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, yarım milyon ziyaretçi bekliyor

BARIŞ SEDEF

Bu yıl 41’inci kez kapılarını açmaya hazırlanan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2-10 Kasım tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak. Fuarın 'Onur Yazarı' olarak çocuk ve gençlik yazarı Yalvaç Ural seçildi. Toplam 50 bin metrekarelik alanda 7 ayrı salonda düzenlenecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda 4 farklı salonda da etkinlikler yapılacak. Bin civarında yayın evi ve sivil toplum kuruluşunun fuara katılımı beklenirken, 400’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın bu yılki temasının ‘Çocukluk Şenliktir’ olduğuna dikkat çekerek, “Bu tema üzerine kurgulanmış yoğun bir etkinlik programımız olacak. Fuarımızın bu yılki ‘Onur Konuğu Ülkesi’ ise Azerbaycan, ilave olarak katılımcı yayınevlerimizle Azerbaycan, İran, Rusya, Çin, İngiltere, Makedonya ve Hırvatistan gibi ülkelerin yayınevleriyle telif görüşmeleri gerçekleştirilecek” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müdürlükler kanalıyla öğrencilerin de fuara katılımının sağlanması noktasında destek sunacaklarını ifade eden Ersözlü, yayınevlerinin de fuara iyi bir şekilde hazırlandığını kaydetti. Ersözlü 2023’te düzenlenen fuara 400 bin ziyaretçinin katıldığının altını çizerek bu yıl 500 bin ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Alanında saygın birçok yazar fuarda yer alacak

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, birçok yazarın kitap fuarları sayesinde okurlarıyla buluştuğuna vurgu yaparak, “Fuara uluslararası alanda saygın birçok yazar ve editör katılım sağlıyor. Türkiye'de milyonlarca okura ulaşan, genç yaştaki okurlar kadar eğitimcilerin ve anne babaların da büyük ilgi gösterdiği Vladimir Tumanov, resimli kitaplarıyla birçok ödül almış ve dünyaca üne kavuşmuş yazar ve illüstratör Benji Davies, Avrupalı edebiyat eleştirmenlerince çağının önemli yazarlarından bir olarak anılan, Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü sahibi yazar Dimitris Sotakis, ‘1980’lerde doğmuş en iyi yirmi Latin Amerikalı yazar’ seçkisinde yer alan, ‘Ulusal Edebiyat Ödülü’, sahibi Kosta Rikalı yazar ve akademisyen Carlos Fonseca, Olasılıksız ve Empati adlı romanlarıyla yüz binlerce okura ulaşan ve çok satanlar listelerinin uzun yıllardır zirvesinde yer alan Amerikalı yazar Adam Fawer yer alıyor” bilgisini verdi. Kocatürk, Çinli yayıncıların kitap fuarına büyük bir çıkarma yapacağını dile getirdi.

Türk yayıncılık sektörü yurt dışına açılma konusunda önemli atılımlar yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Türk yayıncılık sektörünün yurt dışına açılma konusunda önemli atılımlar yaptığına işaret ederek, “30’a yakın yayıncımızın fuarın uluslararası kısmında yer alması adına destek veriyoruz” dedi.

Beyoğlu, teknolojik altyapıların geliştirilmesi konusunda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iş birliklerinin önem taşıdığını söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kitap Endüstrisi Genel Müdürü Akif Marifli ise fuara kendi ülkelerinden 10’un üzerinde yayın evinin katılacağına işaret ederek, “Yazar ve editörlerimizle 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda yerimizi alacağız.” diye konuştu.