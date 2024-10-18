Avrasya Ambalaj Fuarı, bin 200’ün üzerinde firmayı ağırlayacak

30 yıla yakın deneyimi ve bilgi birikimi ile bölgenin en önemli ticaret platformu olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, geniş bir yelpazede anahtar teslim ambalaj çözümler sunan firmaları 23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında fuar ziyaretçisiyle buluşturacak.

İlave membran yapılarla birlikte toplam 16 salonda 120.000 m² kapalı alanda en yeni ürün ve hizmetleri sunan firmalara ev sahipliği yapan fuar, RX Tüyap tarafından Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğinde ve Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (SEPA) destekleri ile düzenleniyor. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın da desteklediği Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, gıda ve içecek endüstrisinden, otomotive, kozmetikten tekstile, e-ticaretten mobilya endüstrisine kadar uzanan çok sayıda farklı sektörün ambalaj ihtiyaçlarını karşılayacak tedarikçilerle tanışmasına vesile olacak ve Türkiye ambalaj endüstrisinin ihracat hacmine katkıda bulunacak.