AYMOD’un tarihi değişiyor ve fuar yurtdışına açılıyor 

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Geçtiğimiz yıllarda Fuarcılık Anonim Şirketini kurarak alanında Avrupa'nın en büyüğü olan ‘Ayakkabı Moda Fuarı AYMOD’u kendi çatısı altında düzenlemeye başlayan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), günümüzde değişen şartlara paralel olarak AYMOD’u da daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için çalıştay düzenledi. 14 Ağustos tarihinde 3’üncüsü düzenlenen ‘AYMOD Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı’nda ayakkabı sanayicilerinin önemli temsilcileri bu yıl 4-7 Eylül tarihinde 71’incisi düzenlenecek olan AYMOD’u değerlendirilerek uluslararası özelliğinin daha da geliştirmek ve global ayakkabı sektöründe en önemli fuar organizasyonlarından biri haline getirmek için bir araya geldi. Gün boyunca süren ve 50’den fazla sanayicinin katıldığı çalıştayda fuar tarihinin günümüz şartlarının gerektirdiği şekilde değiştirmek, farklı ülkelerde de düzenlemek, yabancı katılımcılara sağlanacak avantajlar gibi bir dizi konu ele alındı ve bu konularda tavsiye kararı verildi.

Fuar tarihleri değişiyor

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TASD Başkanı Berke İçten, “Ülke ve sektör olarak dünyadan pahalıyız. O nedenle insanlar bize koşa koşa gelir pozisyonunda değiller. Biz bir şekilde bir çekim oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ortak akıl ile hareket ediyoruz“ dedi.

Görüşülen konulardan biri hali hazırda alanında Avrupa’nın en büyük fuarları olan AYMOD’un tarihinde değişklik ve farklı ülkelerde de düzenleme konuları idi. Salgın sonrası değişen tedarik zinciri ve artan talebe bağlı olarak fuar tarihi değişmişti. Yılda iki kez yaz ve kış sezonu için düzenlenen AYMOD hali hazırda İtalya’nın önemli fuarlarından biri olan MICAM ile çakışıyor. Berke İçten, “İtalyanların MICAM fuarı biraz da kasıtlı olarak bizimle aynı tarihe alınmıştı. İki sefer üst üste çakışmıştı. Bu da sektörde bir tepkiye yol açmıştı. MICAM özellikle bizi hedef alarak bu hareketi yaptığı yönünde değerlendirme var. Biz de bu nedenle kendi tarihlerimizi değiştirerek bir aksiyon almaya çalışıyoruz. Bu konuyu bakanlığımızla da görüşeceğiz. MİCAM’a da katılan 70-80 Türk firması var. Fuar zaten kan kaybediyor zayıflıyor. Biz fuarların enerjisi bir biri ile çakışmasın diye centilmen bir şekilde tarihlerimizi de belirtmiş olduğumuz halde tarihlerin çakışmasında bir kasıt arıyoruz açıkçası. Zaten global piyasada işler sıkıntılı ilerliyor. Bir sürtüşme çekişme yerine tarihi değiştirerek ticaretimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle eylül başı düzenlenen fuarı eylül sonu- ekim başı gibi düzenlenme yönünde bir fikir birliği oluştu, şubat ayının son haftasında düzenlenen kış fuarını da martın ortasına alınması yönünde bir fikir birliğine varıldı” dedi.

AYMOD yurtdışına açılacak

TASD Başkanı İçten, fuarın farklı ülkelerde de düzenlenmesi konusunda ise şu ifadeleri kullandı: “Yurtdışında düzenlenecek AYMOD fuarlarını da güzel bir proje olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Burada da öne çıkan ülkeler Almanya merkezli olmak üzere Kuzey Avrupa ülkeleri ve Çin oldu. Çin’de Kanton fuarı tüm dünyanın uğrak noktası. Çin’e mal satmaktan ziyade tüm dünyadan alıcıların geldiği bir organizasyon orası. O insanların da Türk ayakkabısı ile orada buluşmasının sağlanması için gerekiyorsa Kanton ile işbirliği yapılması konusu gündeme geldi. Orasını İTO organize ediyor. İTO ile bu kapsamda bir görüşme yapacağız. Daha fazla ayakkabı firmasını oraya nasıl daha fazla katabiliriz konusunda çalışma yapacağız. AYMOD adına katılamasak da daha fazla ayakkabı firmamızı oraya götürmeyi planlıyoruz. Fransa da çok büyük bir ayakkabı ithalatçısı. İtalya, Portekiz ve İspanya gibi bizim en büyük rakiplerimizin bir numaralı pazarı. Bizim burada da etkinliğimizi artırmak için gerekiyorsa Fransız moda markalarının Türkiye’ye davet edilerek özel bir çalışma yapılması talep edildi.”

Çekim gücü yüksek yabancı firmalara gerekiyorsa ücretsiz stant verilecek

Çalıştayda alım heyetleri konusunda uygulamanın aynen devam etmesine karar verilirken başta Avrupa’dan İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerden daha fazla yabancı ve çekim gücü olan firmanın gelmesinin sağlanması konusunda desteklerin artırılması yönünde fikir birliğine varıldı. Bu destekler arasında gerekiyorsa ücretsiz stant desteği de yer alıyor. İçten, bir diğer alınan önemli tavsiye kararının ise reklam, tanıtım ve organizasyonlara daha fazla bütçenin artırılması yönünde alındığını kaydetti.