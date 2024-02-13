Bağlantı elemanları endüstrisi, Fastener Expo Eurasia'da yeni iş birliklerine hazırlanıyor

Türkiye dışında; başta Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen ziyaretçiler Avrasya Endüstriyel Bağlantı ve Sabitleme Elemanları Fuarı Fastener Expo Eurasia’da alanında uzman katılımcı firmaların temsilcileri ile bir araya gelecek.

Bu sene 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanan fuar, RX Tüyap ve Bağlantı Elemanları Sanayici İş İnsanları Derneği (BESİAD) iş birliğinde düzenleniyor. Avrasya Uluslararası Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia ile eş zamanlı olarak düzenlenen Fastener Expo Eurasia, hem hırdavat hem de bağlantı elemanları endüstrisinin sunduğu birleştirici ve tamamlayıcı çözümlerle fuar ziyaretçisine geniş ürün grubunda farklı firmalarla tek çatı altında bir araya gelme ve yeni iş bağlantıları kurup yeni tedarikçiler ile tanışma fırsatı sunuyor.

Bağlantı elemanları, tel ürünleri, kalıp ve tarak ürünleri, ısıl işlem ve yüzey işlem uygulamaları, makine ile yardımcı malzeme ve ekipmanlarının yanı sıra el aletleri, elektrikli el aletleri, mobilya aksesuarları ve aksamları, kilitler ve aksesuarları, kaynak makine ve kaynak malzemeleri, aşındırıcı, kesici, delici, malzeme ve aletler, yapı malzemeleri, kimyasal maddeler, iş güvenliği malzemeleri alanlarında yüzlerce yeni ürün ve çözüm her iki fuarın kapsamında bulunuyor. Fuar ziyaretçileri en doğru ve güvenilir tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla bu fuarlarda bir araya gelme imkânı yakalayacak.

İki büyük endüstrisi tek çatı altında

2023 yılında Fastener Expo Eurasia ve Hardware Eurasia Fuarları, Türkiye dahil 76 ülkeden 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Bağlantı elemanlarında yıllık 800 bin tonluk üretim ile Avrupa’nın üçüncü büyük üretim merkezi olan Türkiye, bu sektörde yıllık 1 milyar dolar ihracat hedefiyle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Fastener Expo Eurasia ile ilgili sözlerine fuarın farklı sektörlerle yarattığı sinerjiye değinerek başlayan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, “Fastener Expo Eurasia ve eş zamanlı düzenlediğimiz Avrasya Uluslararası Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia ile sektörlerin oluşturduğu sinerjiyi itici güç olarak kullanıyoruz. İki sektörün aynı çatı altında boy göstermesi katılımcı ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına ideal çözümler sunuyor. Sektör paydaşlarının yeni pazar ihtiyaçlarına cevap vermek hedefiyle çalışıyoruz. Amacımız; katılımcı firmalarımızın üretim kapasitelerini ve ürünlerini Türkiye içinden ve dışından hedef kitlelere tanıtmalarına katkıda bulunmak, yeni ihracat pazarlarına ulaşmalarını sağlamak ve Fastener Expo Eurasia Fuarı’nı sektörün ihracat hedeflerini yükseltmesine katkı sağlayacak ideal iş platform haline getirmek. RX Tüyap olarak Türk bağlantı elemanları sektörünün dünya genelindeki pazar payını arttırmak noktasında BESİAD ile iş birliği içinde fuarımızı organize etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.