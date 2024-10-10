160 milyar dolarlık sektör ‘MEET4COMPOSITE’ fuarı için İstanbul'a geldi

Dünya kompozit sektörünü İstanbul Kongre Merkezi’nde buluşturan 6. Uluslararası Kompozit Fuarı ‘MEET4COMPOSITE’, kapılarını açtı. 12 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın açılışına; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, Avrupa Kompozit Sanayicileri Federasyonu (EuCIA) Başkanı Roberto Frassine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu, Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan ve çok sayıda davetli katıldı. 100’den fazla firma ve 20’den fazla ülkeden 10 bine yakın yerli ve uluslararası ziyaretçinin hazır bulunduğu fuar kapsamında, ‘Yapıda Kompozit Forumu’ ve ‘Sürdürülebilirlik Semineri’ de düzenlendi.

Kompozit stratejik sektör

Kompozit sektörünün sanayinin geleceğini şekillendiren bir malzeme olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, “Günümüzde katma değerli rekabet anlayışı iki temel anlayış üzerinde ilerliyor. ‘Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik.’ Rekabette önde olmak isteyen işletmeler için de hafif, dayanıklı, esnek, çevreci ve geri dönüştürülebilen ürünler üretmek önemli hale geldi. Kompozit teknolojileri de yeni rekabet alanının yönlendirici unsurları arasında yer alıyor. Türk kompozit sektörünün dünya ortalaması üzerinde büyümesi, aslında yaşanan gelişmelerin doğal sonucu. Bu gelişmelere de bakılınca kompozit sanayine yatırım yapan işletmeleri gelecekte önemli fırsatlar bekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da bu sektöre büyük önem veriyoruz. Sektörün büyümesine yönelik destek ve teşvik programları ile yerli üretime katkıda bulunuyoruz. Bakanlık olarak kompozit sektörünü geleceğe liderlik edecek stratejik bir alan olarak görüyoruz.” dedi.

İhracatı 1 milyar dolara taşıyabiliriz

Avrupa’nın ardından en önemli kompozit fuarının İstanbul’da düzenlenen MEET4COMPOSITE’ olduğunu dile getiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul’un dünya kompozit sektörünün buluşma noktası olması çok sevindirici bir gelişme. Türkiye’de de kompozit sektörü büyük bir potansiyel barındırıyor. Her ne kadar ihracatımız son birkaç yıldır 800 milyon dolar seviyelerinde kalsa da biz, bu seviyeyi milyar doların üzerine taşıyabiliriz. Burada, Türkiye’de üretim yapan firmaların yurt dışına çıkmasının da etkisi olduğunu söylemeliyiz. Her ne olursa olsun ihracatımızı artırabiliriz. Ancak, bu noktada ümit ediyorum ki yakın zamanda enflasyon ve kur arasında bir korelasyon oluşur. Bu da üreticileri ve ihracatçıları rahatlatır. Kur problemi ihracatı zorlayan, ithalatı kolaylaştıran bir hale geldi. Bu konuda bakanlığımızdan destek bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

20 bin kişiye istihdam sağlanıyor

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 6. Uluslararası Kompozit Fuarı olan ‘MEET4COMPOSITE’in, Türkiye’nin kompozit alanındaki tek fuarı olduğunu kaydeden Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, “Uluslararası katılımcıların yanı sıra, uluslararası kompozit üreticileri ve satın almacıları, sektörün önde gelen ham madde üreticileri ve STK’ları ile birçok teknoloji firması fuarımızda yerlerini aldı. Kompozit sektörünün çatı kuruluşu, ‘Kompozit Sanayicileri Derneği’ olarak; dünyada ‘geleceğin malzemesi’ adıyla nitelendirilen kompozit malzemeler konusunda sektörümüzü büyütmek adına çalışmalarımızı büyük bir ivme ile sürdürmeye devam ediyoruz.” dedi. Havacılıktan savunma sanayine, ulaşımdan altyapı çalışmalarına, otomotivden denizcilik sektörüne, yapı-inşaat malzemelerinden enerji sektörüne kadar onlarca sektörde yer bulan kompozit malzemeler ile Türkiye kompozit sektörünün dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay aldığını kaydeden Barış Pakiş, “Türk Kompozit Endüstrisi, 180 orta ve büyük ölçekli şirket olmak üzere; kısmen kompozitle uğraşan 800 ila 1000 arasında şirketten oluşuyor. Bu şirketlerimiz, yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyor ve yüksek katma değerli ürünler üretiyor. 2023 yılında Türk kompozit pazarının değeri 3 milyar dolara ulaşırken, hacmi de 340 bin tonu aştı.” diye konuştu.

2028’de yüzde 10’dan fazla büyüme

Türkiye’de kompozit sanayinin, tıpkı dünya genelinde olduğu gibi yerine geçtiği malzemelerden de pay alarak hızla büyüdüğüne dikkat çeken Barış Pakiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm dünyada global kompozit pazarının 2028 yılında yüzde 10,8 büyüyerek 181,7 milyar dolara ulaşması beklenirken, Türk kompozit sektörü olarak söz konusu pazardan daha fazla pay alabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda, kompozit endüstrisinin uluslararası buluşma noktası olması hedefiyle düzenlediğimiz MEET4COMPOSITE Uluslararası Kompozit Fuarımızın, hedeflerimize çok daha hızlı ulaşmamızda büyük faydası olacağına inanıyoruz.”

Fuarımız güçlenerek devam edecek

‘Katma değer’ dendiğinde kompozit sektörünün mücevher gibi parladığını kaydeden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu; düzenlenen fuarın, Türkiye’yi merkez haline getirmek için harcanan çabanın en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.

Kompozit ve plastik sektörünün teknolojide çok ileri noktalara gittiğini dile getiren Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, bugün uzun uçuşların dahi kompozit ve plastik malzemeler sayesinde yapılabildiğini söyledi.

Bir gelenek haline gelen bu fuarın giderek büyüdüğünü ve bu sene, şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını gördüklerini ifade eden Avrupa Kompozit Sanayicileri Federasyonu (EuCIA) Başkanı Roberto Frassine; Türkiye’nin, Avrupa kompozit endüstrisi için en önemli pazarlardan olduğunu ve paydaşları arasında yer aldığını, özellikle inovatif ürünler konusunda Türkiye’nin çok iyi olduğunu kaydetti.

Dünya kompozit sektörünün buluşma noktasının İstanbul olduğuna dikkat çeken ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan da gelecek yıllarda bu fuarın güçlenerek devam edeceğine yürekten inandıklarını söyledi.