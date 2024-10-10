Türk Telekom girişimcilik ve inovasyonda global oyuncularla uluslararası standartları belirliyor

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, girişimcilik ekosistemine verdiği katkıyla yenilikçi fikirlerin dünyaya açılmasına destek oluyor. Türk Telekom 10 yılı aşkın süredir girişim hızlandırma programı PİLOT ile yenilikçi girişimlerin desteklenmesinde öncü rol oynarken, girişim sermayesi şirketi TT Ventures GSYF ile geleceğin teknolojilerine odaklanan girişimlere yatırım yapıyor. ABD Silikon Vadisi’nde kurduğu ofis ile girişimlerin dünyaya açılmasında köprü görevi üstlenen Türk Telekom Ventures, girişim ekosistemindeki öncü rolünü uluslararası anlamda pekiştirecek önemli bir adım daha attı. Türk Telekom, 70’ten fazla ülkede telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren 9 telekom operatörünün yer aldığı “Alaian” networküne dahil oldu. Türk Telekom ile birlikte sayı 10’a yükselirken Cellnex, KPN, MTN, NOS, Omantel, Orange, STC, TIM, Telefonica’nın içinde bulunduğu oluşum dünyadaki yeni teknolojilerin ve girişimlerin telekomünikasyon şirketleri tarafından değerlendirilerek sektörün değişim ve dönüşümünü açık inovasyon ile sağlamayı hedefliyor.

Türk Telekom, girişimlerin uluslararası düzeyde taranması, seçilmesi ve yeni çözümler geliştirilmesi; inovatif çözümler ve başarılı iş modellerinin periyodik toplantılarla paylaşılması; açık inovasyon alanında en iyi uygulamaların paylaşılması ve global girişimcilik ekosistemlerinde ortak görünürlük sağlanması gibi birçok konuda bu yapı ile global arenada gücüne güç katmaya devam edecek.

"Ülkemizdeki inovasyon kültürünü ve girişimcilik ekosistemini daha da büyütmeyi hedefliyoruz"

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Türkiye’yi teknoloji üssü yapmak için yenilikçi girişimlerin gelişmesine öncülük ederken, teknoloji ihraç eden Türkiye vizyonuna katkı sunmak amacıyla girişimlerin dünyaya açılmasında köprü rolü üstleniyoruz. Ülkemizdeki inovasyon kültürünü ve girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirerek büyütmeyi hedefliyoruz. “Alaian” 70’ten fazla ülkeye yayılan operasyonlarıyla telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren, bizim de katılımımızla 10 şirketin yer aldığı bir topluluk. Dahil olduğumuz bu oluşum ile yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, sektöre fayda sağlayacak öncü projelerin yürütülmesi konusunda değerli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Girişim ekosistemimizin globale açılmasında, yeni teknolojilere erişimi kolaylaştırarak iş birliklerinin kurulmasında önemli bir ağ sağlayacak olan bu birliktelik aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda öncü rolümüzü uluslararası düzeyde pekiştirecek.” dedi.