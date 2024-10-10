Türkiye’yi Windenergy Hamburg’da TÜREB temsil etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’nun yanı sıra Türkiye rüzgar sektöründen 100’ü aşkın kamu ve özel sektör profesyonelinin iştirak ettiği Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği WindEnergy Hamburg ziyareti işbirlikleri anlamında da yeni bağlantılar sağladı.

WindEnergy Hamburg katılımı süresince Türkiye rüzgar sektörü adına yoğun temaslarda bulunan TÜREB Heyeti, fuar çerçevesinde yerli rüzgar sanayisinin gücünü ve küresel rüzgar tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara cevap verebilme kapasitesinin de gündeme getirildiği özel bir oturum düzenledi.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden’in moderatörlüğünü üstlendiği oturumda WindEurope CEO’su Giles Dickson, Dentos Avrupa Enerji Grubu Eş Başkanı Dr. Christian Schnell, Nordex / Acciona WindPower CEO’su Jose Luis Blanco, Enercon COO Heiko Juritz konuşmacı olarak yer aldı.

Kurulu güçte Avrupa’da 5., dünyada 12.’yiz

TÜREB Başkanı İbrahim Erden: “Rüzgâr enerjisi şu anda Avrupa’daki elektrik talebinin yüzde 20’sini karşılamaktadır. Bu payın 2030 yılına kadar yüzde 35’e, 2050 yılına kadar ise yarıdan fazlasına çıkması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ülkeler için büyük önem arz ediyor. Rüzgarda uzak doğudan gelen baskının tüm dünyada hissedildiği bir dönemde kendi kabiliyetleri ve uzmanlığıyla ön plana çıkan Türk rüzgar sektörünün temsilciliğini yapmak üzere dünyanın önde gelen sektörel etkinliklerinde önemli bir görünürlük sağlamaya çalışıyoruz. Kurulu güçte Avrupa’da 5., dünyada ise 12. sırada yer alan ve 2023 yılı itibarıyla 2,2 milyar dolarlık artı değer yaratan sektörün daha çok yabancı yatırımcı çekmesi adına faaliyetlerini yoğunlaştırmaya devam edeceğiz.

Fuar süresince birçok teknoloji ve sektör şirketinin üst düzey yöneticileriyle birebir temaslar da kuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’nun katıldığı temaslarda TÜREB Heyeti, WindeyEnergy, kfW Ipex-Bank, Nordex, Enercon, TPI, GE, Vestas ve Hitachi’nin global yöneticileri ile bir araya gelerek karşılıklı iş birliği fırsatlarını istişare etti.