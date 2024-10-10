Ağaç işleme makineleri sektörünün buluşma noktası WoodTech yüzde 30 büyüdü

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Ağaç işleme sektörünün amiral organizasyonları arasında yer alan WoodTech, RX Tüyap bünyesinde, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) iş birliği ile düzenleniyor. Bu yıl kapılarını 37’nci kez açmaya hazırlanan fuar, 12-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, sergilenen makine sayısının geçen yıla nazaran ciddi bir şekilde artış gösterdiğine dikkat çekerek, “Geçtiğimiz yıl 10 holde gerçekleştirdiğimiz fuarımızı bu yıl 12 holde gerçekleştireceğiz. Bunun metrekare bazında büyümesi ise yüzde 30 dolayında” şeklinde konuştu. Fuarda 25 bine yakın ziyaretçi beklediklerinin altını çizen Öner, enerji altyapısında sağladıkları imkanlarla fuara katılım sağlayan tüm firmaların taleplerini karşıladıklarını kaydetti.

Enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor

Fuara 300’den fazla firmanın katılacağının altını çizen Öner, “Katılımcı sayımızı artırarak, sektördeki en son yenilikleri daha geniş bir kitleyle buluşturmak istiyoruz. Ziyaretçi profilimizde sektördeki profesyoneller ve karar vericiler yer alıyor. Bu yıl özellikle Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinden yabancı ziyaretçilerin fuarımıza yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. Enerji konusunda 500 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak bir altyapıya sahip olduklarına dikkat çeken Öner, “Fuar dönemlerinde ciddi bir enerji ihtiyacı oluyor. Bu enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz” dedi. IAREC sertifikasını yakın zamanda aldıklarını dile getiren Öner, fuarcılık alanında bu belgeyi globalde ilk alan kuruluşlar arasında yer aldıklarına işaret etti.

Katılımcı ve ziyaretçiler konusunda ofis ve acenteler aktif çalışmalar yapıyor

Yurtdışı ofis yapılanmalarından da bahseden Öner, “Makedonya, Belarus, İran, Slovenya, Sırbistan ve Gürcistan’da ofislerimiz var. Buradaki yapılanmalarımızla hem Tüyap Fuarcılık Grubu hem de RX Tüyap grubunun pazarlama faaliyetlerini yürütüyoruz. Buradaki ekiplerimiz saha ziyaretleri yaparak katılımcı ve ziyaretçi konusunda çalışmalar yapıyor” diye konuştu. Tüyap’ın yurt dışı ofisinin bulunmadığı ülkelerde ise yerel acenteler ile çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Berkan Öner dijital pazarlama konusunda da önemli yatırım yaptıklarını bildirdi.

"WoodTech, ihracatçı kimliğimizin odak noktası olacak"

AİMSAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Arif Onur Kaçak, dernek olarak ihracata odaklandıklarını söyledi. Kaçak, "Sektörümüzün gözbebeği olan WoodTech Fuarımıza sayılı günler kaldı. 12 Ekim’de kapılarını açacağımız fuarımızda şimdiden tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum. 100 AİMSAD üyesi firmamız fuardaki yerini alacak. İhracatçı kimliğimizin odak noktası WoodTech olacak. Beş gün sürecek olan fuarda 4 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 25 bin ziyaretçi bekliyoruz. Yeni dönemdeki ana hedefimiz halihazırda ihracat yaptığımız pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek, sonrasında ise yeni alternatif pazar arayışları olacak" dedi.